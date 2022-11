Amazon Kindle 2022, análisis: una sola mejora ha bastado para elevar este eReader a nuevos niveles

El Kindle siempre ha sido "el" lector de libros electrónicos, o al menos desde que este dispositivo empezó a popularizarse en el mercado. Con los años la gama de este eReader se ha ido ampliando, pero el modelo básico siempre ha estado ahí para satisfacer a la mayor parte de usuarios generales.

Ahora Amazon ha hecho una jugada interesante: ha renovado ese Kindle básico subiéndole el precio, pero dándole características que hasta ahora estaban reservadas a los Kindle de gamas más altas. Hemos podido probar estas ventajas de primera mano, así que pasamos a ofreceros nuestro análisis.

Amazon Kindle 2022, ficha técnica



Amazon Kindle (2022) DIMENSIONES Y PESO 157,8 x 108,6 x 8 mm 158 g PANTALLA Pantalla de 6 pulgadas Luz de lectura integrada 300 ppp ALMACENAMIENTO 16 GB BATERÍA "Hasta seis semanas con una sola carga" CONECTIVIDAD Y PUERTOS WiFi de 2,4 GHz y 5,0 GHz Conexión USB-C RESISTENCIA AL AGUA No FORMATOS COMPATIBLES Formato 8 Kindle (AZW3) y Kindle (AZW) TXT, PDF, MOBI sin protección, EPUB, PRC de forma nativa HTML, DOC, DOCX JPEG, GIF, PNG y PMP por conversión. PRECIO 109,99 euros

Nuevo Kindle (modelo de 2022): nuestro Kindle más compacto y ligero, con una pantalla de alta resolución de 300 ppp y 6 pulgadas, y el doble de almacenamiento | Negro, sin publicidad Hoy en Amazon por 109,99€

Sí, ahora el Kindle puede ser azul

El nuevo color azul del Kindle le aporta más informalidad, y no comporta ningún problema de distracciones mientras leemos.

A primera vista este nuevo Kindle tiene prácticamente el mismo aspecto externo que cualquier otro Kindle, pero con la diferencia del nuevo color azul "vaquero" que lo aleja de la sobriedad de un dispositivo gris y lo hace un poco más divertido y chillón. Para quien siga prefiriendo ese gris, Amazon lo sigue vendiendo.

La tendencia a la simplicidad que Amazon lleva aplicando a su lector también se ha reflejado: el único botón que hay es el de encendido y apagado situado en la parte inferior del lector junto al puerto de carga. El resto del dispositivo está libre de botones, cediendo a la pantalla táctil todos los controles de navegación.

Lo que nos recuerda que seguimos estando ante el Kindle más económico son los marcos del dispositivo, algo más anchos que los de modelos como el Paperwhite; y la diagonal de la pantalla que se limita a seis pulgadas. Es un tamaño que hace del Kindle algo muy ligero y portable, pero que quizás se queda corto para quien quiera una pantalla grande en su experiencia de lectura.

El Amazon Kindle Paperwhite de 2021 (izquierda) y el Amazon Kindle 2022 (derecha) lado a lado.

También vemos que la pantalla no queda nivelada con sus marcos (algo que sí ocurre con otros modelos de gama alta), lo que da la sensación de que el panel queda algo desprotegido. De nuevo: estamos ante el modelo básico del Kindle y es un aspecto que no ha cambiado. Lo mismo podemos decir de la carcasa de plástico, aunque ya es algo a lo que nos hemos acostumbrado de otros modelos y no representa un problema.

Otro punto que tenemos que remarcar es que este Kindle no es resistente al agua, de modo que habrá que tener cuidado si lo usamos en la playa o cerca de una piscina. No estamos ante un dispositivo amigo del agua o de la arena, así que cuidado si nos lo llevamos de viaje.

En cuanto a autonomía, la tinta electrónica sigue siendo imbatible

El USB-C ya está presente en todos los modelos del Kindle. Y nos gusta.

Poco que decir al respecto de la batería. Durante los días en los que he estado probando el Kindle su duración ha cumplido con lo que esperas de un dispositivo de tinta electrónica: que no puedas terminarte una carga completa durante más de dos semanas.

Además, sabiendo que la mayor parte del tiempo que utilizas el Kindle lo haces leyendo un libro, puedes utilizar el modo avión mientras lo haces y reservar la conexión Wi-Fi a cuando descargues libros o gestiones tu biblioteca. Es lo que he hecho yo, y no he sido capaz de reducir la carga del Kindle por debajo del 80% durante las dos semanas que lo he tenido en mis manos.

En otras palabras, y como pasa con cualquier lector de tinta electrónica, la batería no va a ser un problema incluso en viajes de más de una semana. Y además, ahora que contamos con un puerto de carga USB-C, en caso de despiste podremos recurrir a cualquier cable que tengamos en nuestra mochila. Gracias, Unión Europea.

Pantalla: una gran resolución que eleva el Kindle básico a nuevas alturas

La pantalla de 300ppp de este Kindle hace que el modelo Paperwhite pierda parte de su sentido.

Aquí tenemos el mejor punto de este Kindle: su pantalla ha pasado de los suficientes 167 ppp a los excelentes 300 ppp, ofreciendo la experiencia de lectura que normalmente estaba reservada a los modelos Paperwhite u Oasis. Es la mejor decisión que podría haber tomado Amazon para mejorar su lector básico.

Sólo con una lente macro somos capaces de diferenciar fácilmente cada píxel. A simple vista es demasiado difícil.

Esta densidad de píxeles hace que el texto en pantalla sea equiparable a un texto impreso en papel de calidad, donde el ojo humano apenas puede percibir los píxeles individualmente. Combinado con la retroiluminación suficiente, podemos estar ante uno de los mejores lectores de libros electrónicos en cuanto a calidad/precio se refiere.

Quizás una carencia que veo es la falta de regulación de temperatura de luz, aunque no es algo que afecte a la fatiga de lectura teniendo en cuenta que no estamos ante una pantalla LCD. Además, es un "sacrificio" comprensible si recordamos que estamos ante el Kindle más económico. Por algún lado había que recortar.

Mismo sistema, más rendimiento

El sistema de gestión de libros del nuevo Kindle no cambia. Ni falta que le hace.

No hay cambios en lo que al sistema operativo del Kindle se refiere: seguimos teniendo la misma interfaz táctil de lectura de pantalla y seguimos teniendo el mismo acceso al enorme catálogo de libros de la Kindle Store (suscripción a Kindle Unlimited incluida para los lectores más ávidos). También podemos cargar nuestros propios libros electrónicos mediante envíos por correo o conexión del cable, de modo que pocos archivos de texto se van a resistir a guardarse en el lector.

Algo que sí he notado como diferencia es la velocidad: a pesar de estar en un Kindle de gama económica la respuesta de la pantalla es rápida, equiparable a un gama media/alta. Se nota la ya larga experiencia de Amazon desarrollando estos dispositivos.

Los 16 GB presentes en este Kindle hace que podamos despreocuparnos para siempre de llenar su espacio

También tenemos la buena sorpresa del almacenamiento: ahora tenemos 16 GB para almacenar miles de libros sin preocuparnos jamás de llenar el dispositivo. Incluso con 8 GB se podría haber considerado mucho espacio, y ahora que tenemos el doble la sensación es de tener un almacenamiento infinito para eBooks.

A nivel de configuración, este Kindle también gana la opción de poder configurarse desde la aplicación con el mismo nombre presente en iOS y Android. La respuesta de la pantalla de tinta electrónica es cada vez más rápida, pero sigue sin haber nada mejor que poder acercar el móvil al lector y poder configurarlo todo en cuestión de segundos transfiriendo automáticamente cosas como las credenciales de nuestra red Wi-Fi.

Amazon Kindle 2022, la opinión de Xataka

Fundas oficiales como la que ves en esta imagen dan al Kindle un aspecto más formal al mismo tiempo que protegen el dispositivo.

Desde un punto de vista global, este nuevo Amazon Kindle sigue teniendo la construcción y el tamaño de un modelo básico. Pero la nueva densidad de píxeles de su pantalla lo convierte en una opción muy seria para quien quiera calidad de lectura a un precio más ajustado.

Personalmente tengo un Kindle Paperwhite para mis lecturas, y no dudo demasiado en afirmar que si ahora mismo tuviese que comprarme un modelo nuevo podría ir perfectamente a por este modelo estándar. Sí, su precio ha subido desde los 89 a los 109,99 euros, pero desde el punto de vista del Paperwhite mantenemos la calidad por 40 euros menos.

Amazon sube el listón para el resto de sus competidores: ahora todos los rivales directos del Kindle básico tienen una densidad de píxeles mucho menor

Al mismo tiempo, Amazon sube el listón para el resto de sus competidores: ahora todos los rivales directos del Kindle básico tienen una densidad de píxeles mucho menor y por lo tanto un motivo menos para ser adquiridos. Sólo es una mejora de resolución, pero consigue mucho con ella.

Nuevo Kindle (modelo de 2022): nuestro Kindle más compacto y ligero, con una pantalla de alta resolución de 300 ppp y 6 pulgadas, y el doble de almacenamiento | Negro, sin publicidad Hoy en Amazon por 109,99€

En conclusión: este nuevo Kindle de Amazon es un lector de libros electrónicos muy recomendable para quien quiera exprimir cada euro de su presupuesto. Puede que esto canibalice algunas ventas del Paperwhite, pero aún así ha sido una muy buena sorpresa que a la larga beneficiará a todos los lectores.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.