Tus apps imprescindibles para viajar: la opinión de los editores de Xataka

Te traemos una recopilación con las aplicaciones que usamos los editores de Xataka para viajar, esas que son imprescindibles para nosotros y con las que nos organizamos cuando vamos a algún sitio. Ya sea en época de vacaciones o durante alguna escapada, estas son las más imprescindibles para nosotros.

Aquí, lo que te vas a encontrar son nuestras opiniones personales, que dependen de cómo usamos nosotros los dispositivos. Pero como decimos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que nos digas tus aplicaciones favoritas en la sección de comentarios, y que así todos podamos intercambiar ideas y ayudarnos a descubrir algunas.

Alejandro Fernández

Editor de Mundo Xiaomi

"Waze es, sin lugar a dudas, mi compañero de viaje cuando me voy de viaje en coche. De hecho, una vez había un árbol en medio de la carretera de curvas, donde no se veía nada, y no me choqué contra él porque me lo avisó. Así que desde entonces es una de las herramientas clave a la hora de viajar. Más allá de la anécdota, es muy útil para conocer cuánto nos va a costar un peaje o los precios de la gasolina a nuestro alrededor. Citymapper es el complemento ideal para utilizar el transporte público de la forma más eficiente posible. Está disponible en multitud de ciudades y hace que te sientas mucho más seguro en lugares desconocidos. Muy recomendable y gratis."

Álvaro García

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"Más allá de conocidas apps como Skyscanner para buscar vuelos y hasta hoteles, a la cual recurro en la preparación, hay una app que me es imprescindible durante el transcurso del viaje y con la que ya no puedo imaginarme viajar. Y especialmente si es a otro país. Se trata de Moovit, especialista en encontrar rutas de viaje en transporte público por ciudades de todo el mundo y que, aunque tiene funciones muy parecidas a Citymapper, me sigue pareciendo más atractiva por su interfaz. Y es que, cuando viajo sin vehículo propio, en rara ocasión alquilo un coche. Suelo priorizar los desplazamientos caminando, pero cuando es una ruta muy larga o las piernas están ya cansadas, Moovit me viene de perlas porque me muestra todas las rutas de transporte público disponibles con precio incluido, que viendo que en muchos casos no se aceptan aún pagos con tarjeta, suele ser de gran ayuda. Como extra curioso, me encantó descubrir hace poco que permite configurar a qué ritmo camino para que lo tenga en cuenta a la hora de calcular el tiempo del trayecto."

Ana Boria

Creadora de contenido en Xataka TV

"En mi caso tengo 3 aplicaciones imprescindibles en mis viajes. La primera puede ser la más obvia, pero nunca salgo sin poner las rutas en Google Maps. Me descargo los mapas sin conexión para evitar problemas durante el camino y aunque me sepa perfectamente el trayecto, prefiero llevarlo para que me avise de posibles problemas con el tráfico. Después uso la de Gasolina y Diesel España para elegir las gasolineras más baratas en mis rutas ante posibles paradas a medio camino. Por último, podríamos decir que uso un 2x1, la aplicación de mi seguro del coche, por si tuviese que dar algún aviso de asistencia en carretera de forma cómoda y Mi DGT para llevar mi carné de conducir y los papeles del coche perfectamente actualizados."

Ángela Blanco

Editorial Video Manager de Xataka TV

"Mi app indispensable para viajar es Booking, sé que probablemente no le esté descubriendo nada nuevo a nadie, pero realmente es la app que me parece más útil a la hora de buscar alojamiento, y no hablo solamente de hoteles, yo uso Booking para conseguir desde una casa rural a un apartamento. Las opiniones de los usuarios me parecen muy útiles y en general creo que es una aplicación muy fácil e intuitiva."

Antonio Saban

Coordinador de Genbeta y Xataka Home

"Cuando viajamos, nuestra aplicación para movernos, ya sea en transporte público, en coche o en coche de alquiler es Google Maps. Tiene una base de datos tan amplísima que cuesta salir de ella, aunque hay que decir que para navegación Apple Maps y Waze me están convenciendo más que Maps, aunque no deje de mejorar. Para buscar bares y opiniones de sitios que visitar, aunque ya sabemos cómo funciona eso a día de hoy en Internet, complementamos con TripAdvisor. En general nos ayuda mucho a planificar cada día, aunque detesto que los restaurantes siguen sin subir, incluso después de la pandemia, los menús completos para poder verlos sin tener que ir al sitio a consultarlos"

Antonio Vallejo

Editor de Genbeta y Xataka Home

"Ahora que existe Bizum, hacer cuentas con amigos y familiares cuando vamos a restaurantes o de viaje, es bastante más fácil. Sin embargo, muchas veces invertimos demasiado tiempo en esto. Para facilitarnos aún más la tarea, existen aplicaciones como Splitwise. Esta herramienta nos permite gestionar y dividir todos nuestros gastos entre las personas con las que vayamos a compartir un viaje, o una comida. Tan solo tenemos que crear el evento, invitar a todas las personas para que se unan, e ir introduciendo poco a poco los gastos que vamos teniendo y quienes lo están pagando. De esta forma, al final de nuestra aventura, la aplicación nos dirá automáticamente cuánto dinero debemos a cada persona. La aplicación es gratis, aunque cuenta con una versión premium con características avanzadas como la posibilidad de escanear recibos, ver gráficas y estadísticas detalladas, o quitar los anuncios."

Bárbara Bécares

Editora de Genbeta

"Básicamente, necesito mucho Google Maps. Me encanta caminar, callejear y perderme y mi orientación no es la mejor. También es cierto que la fui perdiendo según más dependiente soy de estos Maps que poco hago por ubicarme yo. Y un lector de PDF porque como todo consiste en mostrar documentos para ir de un lugar a otro: autobuses, cositas Covid (por ahora este año ya no), reservas de bus, códigos QR..."

Carlos Prego

Editor de Xataka

"El verano es, de lejos, la época del año en la que más kilómetros recorro en coche. Para ir a la playa, a visitar a la familia, una escapadita a otra comunidad o recorrerte medio país, una herramienta que suele facilitar bastante la vida es Waze. En muchos aspectos es similar a Google Maps, pero resulta eficaz sobre todo para evitar -en la medida de lo posible, todo lo posible que resulta en estas fechas- atascos, sobre todo en ciudades y vías muy transitadas. Podrá gustarte más o menos su diseño, pero la app resulta especialmente interesante para estar al tanto de incidencias en la carretera. Cuando toca coger vuelos o trenes, otra aplicación útil es Passbook, una herramienta fantástica para llevar todas las tarjetas de embarque o billetes al alcance en el móvil de forma rápida y cómoda. Ayuda a tener toda la documentación a mano y de paso a ahorrar en papel."

Eduardo Archanco

Coordinador de Applesfera

"La verdad es que viajo poco. Pero cuando lo hago siempre uso Apple Maps para llegar a los sitios. Es una app muy cómoda, con su navegación por carriles, indicaciones de velocidad por vía e integración con el Apple Watch. Gracias a esto último, no necesito estar pendiente de cuándo es el próximo giro, pues me da toques en la muñeca cuando hace falta. Y ahora que por fin me he comprado un soporte de móvil para el coche, la uso más que nunca."

Enrique Pérez

Editor de Xataka

"Foursquare no vive sus mejores días, pero considero que las recomendaciones que tiene se acercan bastante a lo que a mí me gusta. Cuando viajo, a la hora de buscar sitios donde comer y tomar algo, suelo mirar Foursquare y los comentarios. Google Maps es una alternativa y en los sitios nuevos es más eficiente, pero creo que las recomendaciones de los usuarios no me ofrecen tanto detalle o descripciones que me interesen."

Iván Linares

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"Por lo general, acostumbro a llevar un número concreto de aplicaciones que me sirven para cualquier situación, incluidos los viajes. Para ese momento en el que he de desplazarme a cualquier parte mantengo Google Maps como herramienta imprescindible; donde bajo el área de destino si el país al que viajo no incluye el roaming. Además, previamente descargo aplicaciones como Uber o El Tenedor, éstas sólo permanecen en el teléfono el tiempo del viaje. Otras apps imprescindibles son aquellas que hayan influido en las distintas reservas. Siempre instalo las respectivas de las aerolíneas donde vuelo, la del hotel si me alojo en alguna cadena y, en ocasiones, las apps de las empresas de transporte de aquel país al que vaya (todas desaparecen al finalizar el viaje). Si la escapada es de placer, suelo usar bastante Wikiloc para buscar rutas cercanas para pasear. Tampoco faltan las aplicaciones de entretenimiento con series y música descargada: Netflix, Apple Music, Disney+ y HBO Max."

Iván Ramirez

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"Antes de viajar, acostumbro a hacer tablas y documentos en Google Docs donde anoto todos los datos importantes y/o comparo alojamientos o vuelos. Como la conectividad a veces no está garantizada en los viajes, tiene la ventaja de poder descargarlos para verlos offline y tener así a mano siempre ese código de reserva o el teléfono y dirección del hotel. Durante el viaje, no reinvento la rueda: Google Maps para rutas, Google Translate para traducir (en especial la traducción con la cámara) y, en casos concretos, algún conversor de divisas como Xe. Esto, añadidos a algunas apps locales que pudieran ser imprescindibles, por ejemplo para el transporte público en lugares donde la información de Google Maps no va muy fina (que no suele ser lo normal)."

Javier Jiménez

Editor de Xataka

"Si tengo que ser sincero, mas allá de los mapas, el traductor y el navegador de turno, nunca he usado muchas apps para viajar. Quizás las aplicaciones de las compañías aéreas o la que uniera usado para resolver alojamiento. Sin embargo, la post-pandemia me ha hecho más intrépido. Bueno, “más intrépido” o que estoy viajando con gente más a menudo. Y en ese contexto aplicaciones como Settle Up que te permiten llevar un presupuesto, adjudicar gastos, rastrear ingresos y saldar deudas rápidamente, es una absoluta maravilla. Sin lugar a dudas es mi app de referencia para este verano."

Javier Lacort

Editor de Xataka

"Hay algunas aplicaciones que son lugares comunes cuando hablamos de viajar: Google Maps, el traductor de iOS en mi caso compatible con la cámara y Live Text, Notas para acumular información útil o Wallet; así que diré una que quizá haya quien todavía no la conozca: Citymapper. Es para mí la mejor aplicación de transporte. Tiene un nivel de detalle que hace mucho más comprensible cómo llegar del punto A al punto B cuando tienes que manejarte en un sistema de transporte público cuyos códigos desconoces. Te indica hasta en qué parte del tren es más eficiente sentarte de cara a la salida que será mejor tomar a la salida, por ejemplo. Y así con mil pequeños detalles. No está disponible en todas las ciudades del mundo, solo en una selección. Si tu destino está entre ellas, es más que recomendable utilizar Citymapper."

John Tones

Editor de Xataka

"Sé que llego tarde a esta app, más vieja que el proverbial bosque, pero no hay escapada por zonas rurales en la que me embarque que no incluya un chequeo a Wikiloc. La descubrí en la peor de las circunstancias: un pequeño grupo nos habíamos extraviado en una ruta alejada de la civilización, y la aplicación nos permitió localizarnos en un mapa y localizar de nuevo el sendero del que nos habíamos salido. Eso sí, para activar la localización es necesario pagar, igual que para disfrutar de otras ventajas, casi todas referentes a la actualización en tiempo real y a la organización de listas y rutas que propone la aplicación. Porque esa es otra: desde que la tengo, ya no solo me sirve para disfrutar con más seguridad, sino para descubrir nuevas rutas y senderos en los lugares que visito y que de otra manera me habrían pasado desapercibidos."

José Alberto Lizana

Editora de Genbeta

"Civitatis es una de las mejores aplicaciones para no perderte absolutamente de la ciudad que estás visitando en tus vacaciones. Para mí un imprescindible a la hora de reservar actividades, visitas guiadas o excursiones desde el propio móvil. Lo mejor de todo es que puedes planificarlas con mucha previsión, justo cuando sabes dónde vas a pasar tus vacaciones, preparando tu planning para no estar desocupado ni un segundo en el viaje. Su funcionamiento es sencillo e intuitivo, ya que integra un buscador donde introducir tu destino y consultar todas estas actividades. Además de tener datos sobre la excursión o el tour, se puede visualizar el precio que tiene y realizar el pago a través de la propia aplicación de forma segura. Y si no estás seguro, también se integra un sistema de valoración para saber si ha gustado o no al resto de viajeros. Es por ello que si eres una persona a la que no le gusta estar quieta en sus vacaciones, esta aplicación debe estar ya en tu móvil."

José García

Editor de Xataka

No es que las lleve de vacaciones, porque siempre las tengo instaladas, pero son a las que más recurro previa optimización: Google Maps y Google Traductor. Maps es, desde mi punto de vista, la mejor app de mapas, reseñas y guías para moverse por cualquier ciudad y lo que hago (cuando viajo) es descargarme el mapa del país / ciudad. De esa forma, si me quedase sin datos o cobertura, podría seguir usando la app sin problema. Lo mismo con Google Traductor. Me descargo el idioma que proceda y uso la vista de cámara y el traductor para orientarme, leer la carta de un restaurante y hasta pedir indicaciones mediante voz. Para mí, esas dos son las apps que no me pueden faltar. Por último, y es una chorrada, pero ahí está, Crunchyroll. Estoy siguiendo One Piece y nada mejor que aprovechar esas horitas de avión para verse unos cuantos capítulos y ponerse al día. Capítulos descargados antes de salir de casa, por supuesto."

Laura Sacristán

Editora de Xataka Móvil y Xataka Android

"En mi caso, las apps que más uso antes de viajar son Kayak, para encontrar vuelos más baratos (si es que voy en avión), y Booking para reservar el alojamiento. Las dos son gratuitas y me permiten ahorrar algo de dinero. Un vez en el destino, si estoy en el extranjero, suelo recurrir bastante al Traductor de Google. Y por supuesto, mi aplicación imprescindible a la hora de viajar es Google Maps. Si viajo por carretera, me resulta muy útil para ver la hora de llegada, el trayecto recomendado, las posibles paradas... Además, en los días previos, procuro descargarme el mapa de la ciudad que voy a visitar para poder consultarlo allí sin conexión."

Miguel López

Editor de Applesfera

"Cuando me voy de vacaciones quiero desconectar todo lo posible de la actualidad, aunque sí que conservo un mínimo de fuentes de noticias que procuro consultar sólo una vez al día. Es por eso que recurro a los RSS, que me permiten repasar rápidamente las novedades y descartar lo que no me interesa. Mi elección para leer los RSS es NetNewsWire, un lector completamente gratuito que es más bien básico pero que ofrece todo lo que le pido incluyendo sincronización vía iCloud. No necesito nada más y así me ahorro de visitar constantemente las páginas web”

Ricardo Aguilar

Editor de Xataka

"·A la hora de viajar tengo algunos imprescindibles. La primera app es Citymapper, una app que te permite moverte en transporte público con una facilidad increíble. Te dice dónde están las paradas, una vez te subes en el bus, tren, etc., te dice dónde bajarte... Es un must. También uso la propia Google Maps para marcar lugares de interés y, sobre todo, saber dónde voy a comer. Las reseñas no engañan, y soy de ir a lugares que tienen buenas puntuaciones, más que ir a la aventura y poder tener una mala experiencia. Para los pagos utilizo Revolut como si fuera una tarjeta de prepago. Me aseguro de que haya cierta cantidad en la cuenta, y pago mediante Apple Pay o con la propia tarjeta. Por último, utilizo Google Calendar para recordar cuándo son los vuelos, gestionar los días de viaje y demás."

Yúbal Fernández

Editor de Xataka