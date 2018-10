Consiguen robar un Tesla Model S hackeando y clonando su llave inalámbrica: y hasta lo podemos ver en vídeo

Ya sabíamos que los coches con llaves inalámbricas están en riesgo al haberse descubierto una forma de clonarlas, algo permitiría el robo de los vehículos. Hace unas semanas vimos como un grupo de investigadores daba a conocer un método que precisamente aprovechaba esta vulnerabilidad, pero en un Tesla Model S.

Este método fue informado a Tesla antes de hacerse público, lo que permitió a la compañía de Elon Musk lanzar una actualización que habilitaba una nueva función que añadía un paso de seguridad para evitar robos. El detalle es que no todos los propietarios lo están activando, lo que significa que los coches Tesla siguen en riesgo.

Hoy podemos ver, y con lujo de detalle, cómo se roban un Model S usando el método de hackeo y clonación de la llave inalámbrica, lo cual fue captado en vídeo y subido por la persona afectada, convirtiéndose así en un duro recordatorio de que por más tecnología que exista de por medio, la seguridad no puede darse por sentada.

Antony Kennedy reportó hace unas horas el robo de su Model S, lo cual se llevó a cabo durante la noche en una ciudad del Reino Unido mientras el coche estaba aparcado afuera de su casa. Gracias a las cámaras de seguridad, una en la cochera y otra en la puerta de su casa, podemos ver toda la compleja operación que llevó al robo de su vehículo Tesla.

@elonmusk My @tesla was stolen this morning, with just a tablet and a phone extending my fob range from the back of the house. I get that I should enabled PIN access. I wish it was harder for them to disable remote access though. I can’t track it or disable it. :(