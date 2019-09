Así actúa 'checkm8', el exploit que da acceso a hacer jailbreak en la mayoría de iPhone y que Apple no puede parchear

El viernes pasado un investigador de seguridad apodado axi0mX publicaba en Twitter la noticia: había descubierto un nuevo exploit para iOS que bautizó como 'checkm8' y que permitía hacer jailbreak a todos los iPhones desde el 4S al iPhone X. Solo los nuevos modelos con el Apple A12 o Apple A13 están a salvo de esta vulnerabilidad.

El exploit es especial porque actúa sobre el bootrom, una memoria de solo lectura que hace imposible que Apple pueda hacer nada por corregir el problema en los modelos afectados. No hay parche posible para checkm8, cuyo código ya ha sido publicado en GitHub: explicamos cómo actúa y qué impacto tiene en los dispositivos con iOS.

Las vulnerabilidades que han ido apareciendo en los últimos años en iOS han dado lugar a algún que otro escenario en el que era posible hacer jailbreak en algunos modelos del iPhone con versiones específicas del sistema operativo móvil de Apple.

EPIC JAILBREAK: Introducing checkm8 (read "checkmate"), a permanent unpatchable bootrom exploit for hundreds of millions of iOS devices. Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG

Lo normal era que al poco de descubrirse el problema Apple lanzase una actualización de iOS para parchear el sistema, pero eso no es posible para tratar de atajar el problema planteado por checkm8.

La razón reside en la forma de actuar de este exploit, que "ataca" al bootrom de iOS, la memoria de arranque del sistema operativo que se caracteriza por ser de solo lectura y está "grabada" en el hardware de los iPhone.

Una actualización del firmware no puede actuar sobre ella, lo que hace que este exploit se convierta en un problema "perpetuo" para Apple, que no puede evitar que los usuarios puedan aprovecharlo para hacer jailbreak a sus dispositivos.

Hay que diferenciar el exploit en sí, checkm8, del jailbreak, que de momento no ha sido publicado si es que alguien lo ha desarrollado. Esta vulnerabilidad no solo da acceso a realizar el jailbreak (para, por ejemplo, instalar software de terceras partes no controlado por Apple ni por su App Store), sino a violar la seguridad del dispositivo.

En realidad no solo los iPhone están afectados por el problema, y como señalan los expertos de MalwareBytes, otros productos de Apple que están gobernados por iOS o sistemas operativos derivados de iOS también están en riesgo.

Así, la lista afecta a los siguientes productos, que se caracterizan por no contar con los chips A12 o A13 de Apple, que están a salvo del problema:

Algunos jailbreaks tenían la peculiaridad de poder realizarse de forma remota, lo que se conocía como 'untethered', pero checkm8 no actúa de esa forma: es necesario tener el dispositivo físico para conectarlo a un ordenador, tras lo cual es también necesario activar el modo DFU (Device Firmware Upgrade) para poder aprovechar el exploit.

HACKED! Verbose booting iPhone X looks pretty cool. Starting in DFU Mode, it took 2 seconds to jailbreak it with checkm8, and then I made it automatically boot from NAND with patches for verbose boot. Latest iOS 13.1.1, and no need to upload any images. Thanks @qwertyoruiopz pic.twitter.com/4fyOx3G7E0