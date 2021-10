Aparecen certificados Covid inventados que resultan válidos: la Unión Europa ya investiga cómo se han filtrado estas claves para falsificarlos

Un certificado Covid válido de Mickey Mouse, Bob Esponja o de Adolf Hitler. Es lo que se ha filtrado estos días, dejando entrever que alguien ha podido obtener algunas claves privadas para crear varios pasaportes falsos. Se trata de varios casos concretos donde las claves ya han sido dadas de baja y ya no funcionan, pero han alertado a la Unión Europea sobre la seguridad del sistema de Certificado Digital Covid.

Según describe el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT) de la UE a BleepingComputer: "somos conscientes de presuntas manipulaciones fraudulentas del código QR del Certificado Covid de la UE y hemos visto los informes". Una confirmación de que se han manipulado estos pasaportes y ante ello, de manera prioritaria, están "siguiendo de cerca los desarrollos de este incidente y estamos en contacto con las autoridades correspondientes para investigarlo y tomar las medidas y acciones oportunas".

Estos pasaportes digitales con código QR permiten a los ciudadanos europeos viajar de un lugar a otro y en múltiples países se solicitan para entrar en interiores. Se trata de una herramienta utilizada por millones de ciudadanos y a través de la cual se establecen distintas normas, algunas que pueden llegar a afectar a derechos fundamentales.

Es por esto que el hecho de falsificar un certificado covid puede llegar a ser tan relevante. Más cuando lo que se está viendo no es una falsificación al uso, sino un ataque a la seguridad del sistema, obteniendo un certificado temporalmente válido, al menos hasta que las autoridades lo detecten y den de baja esa clave privada.

El usuario reversebrain publicaba en su cuenta que, al menos en Italia, las claves habrían sido comprometidas de alguna forma. En su perfil de Github publicó los certificados de personajes ficticios como Mickey Mouse o Bob Esponja. También el de Adolf Hitler. Todos ellos fueron reconocidos como válidos por aplicaciones oficiales como Verifica C19. Si bien actualmente estos códigos ya han sido anulados tras anunciarse públicamente.

