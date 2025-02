Satya Nadella es muy escéptico sobre la "revolución" de la IA. El motivo es simple: nadie se está haciendo de oro aún

"¡Enséñame la pasta!". Eso es lo que quiere Satya Nadella. Que la IA le enseñe la pasta. Que dé (mucho) dinero. Es algo a lo que ya hicieron referencia tanto Microsoft como OpenAI hace poco. Para estas empresas la definición de AGI precisamente está ligada al dinero, y han establecido que una AGI no será una AGI hasta que no dé 100.000 millones de beneficio. Ese argumento le sirve ahora al CEO de Microsoft para hablar de que de momento la IA no ha revolucionado nada.

De AGI nada. En una reciente entrevista con el podcaster Dwarkesh Patel, Satya Nadella, CEO de Microsoft, realizó algunas declaraciones importantes en las que dejó clara su postura sobre la situación actual del segmento de la inteligencia artificial. Para empezar indicó que "que reividinquemos que se ha logrado un hito en AGI es solo hackear las pruebas sin sentido", es decir, dar mayor importancia a los benchmarks del que realmente tienen.

Y de revolución, tampoco. De hecho, la mejor métrica para medir el éxito del segmento de la IA es sencilla: debería incrementar el producto interior bruto de cualquier país.

"Cuando decimos: 'Oh, esto es como la revolución industrial', deberíamos tener ese tipo de crecimiento que provocó la revolución industrial. Para mí, eso significa un 10%, un 7% para el mundo desarrollado. Ajustado a la inflación, creciendo al 5%, ese es el verdadero marcador."

La IA necesita una 'killer app'... Nadella comentó cómo ese crecimiento aún no se ha producido porque la mayoría de usuarios aún no ha entendido cómo usar la iA de forma efectiva. Es lo mismo que ocurrió con el PC, tardó tiempo en encontrar su sitio y demostrar su potencial.

... como lo que lograron Excel y el correo electrónico. El CEO de Microsoft recordaba cómo antes del PC, el correo electrónico y las hojas de cálculo, las empresas hacían sus previsiones de negocio de forma casi artesanal: "los faxes circulaban, alguien los recibía y luego hacía un memorándum entre oficinas que luego circulaba, y la gente introducía cifras, y al final salía una previsión quizá justo a tiempo para el siguiente trimestre". Pero entonces llegaron Excel y el correo electrónico y revolucionarion ese tipo de tarea, como muchas otras. "Eso es lo que necesitamos que pase con la IA cuando se introduzca en trabajos en el ámbito del conocimiento".

La IA nos supervitaminará. El debate sobre el impacto de la IA en el trabajo es constante, pero para Nadella esta tecnología nos ayudará de forma extraordinaria. Así permitirá que cualquier trabajador se centre en tareas de alto valor, y no en tareas rutinarias que se pueden automatizar. Bromeó hablando de la cantidad de tiempo que se dedica a filtrar su correo electrónico, y de cómo evitar eso ya será una ganancia de tiempo y productividad excepcional.

La IA no solo no da dinero, sino que lo pierde. La inmensa mayoría de grandes empresas que están apostando por IA y desarrollando grandes modelos de lenguaje están perdiendo dinero, y además lo están perdiendo a lo bestia. OpenAI es el mejor ejemplo de quemar el dinero como si no hubiera mañana, pero también es de momento la mejor posicionada para ganar esa carrera.

Pero esto es una apuesta. De hecho, probablemente la mayor de la historia. Lo demuestran las colosales inversiones que Microsoft, Amazon, Meta, o Google están haciendo para crear centros de datos dedicados a la IA. Todas ellas dedicarán decenas de millones de dólares a esa tarea, y lo harán aun cuando de momento no está claro que la IA vaya a ser rentable. Por supuesto, estas empresas creen que sí lo será, y mucho.

