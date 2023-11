Sam Altman deja OpenAI: esto es todo lo que sabemos de su inesperado despido

En un movimiento completamente inesperado, OpenAI ha anunciado el despido de Sam Altman , lo que se traduce en el que el empresario deja de ser el director ejecutivo de la firma de inteligencia artificial (IA) de la que a sido parte desde su fundación en 2015. Ha sido reemplazado por quien hasta ahora se desempeñaba como directora de tecnología, Mira Murati.

La decisión ha sido tomada por la junta directiva de OpenAI. Desde el órgano que establece las pautas de la compañía aseguran que la desvinculación de Altman responde a un proceso de revisión que "concluyó que no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con la junta, lo que obstaculizó su capacidad para ejercer sus responsabilidades".

La junta ha perdido la confianza en Sam Altman

El comunicado oficial añade que la junta "ya no confía" en la capacidad de Altman para seguir liderando OpenAI. Producto de esta situación, se ha iniciado un proceso de transición de liderazgo, que como señalamos arriba, deja a Altman completamente fuera de la compañía y pone a Murati en el cargo de directora ejecutiva hasta que se encuentre otra persona que ocupe ese rol.

"Mira está excepcionalmente calificada para asumir el papel de directora ejecutiva interina", asegura la junta, que añade que tienen máxima confianza en su capacidad de liderazgo. Los cambios anunciados hoy también alcanzan a Greg Brockman, que dejará de ser el presidente del órgano, pero permanecerá dentro de la estructura corporativa, eso sí, bajo la supervisión de Murati.

La noticia se produce poco después de que la compañía celebrara el OpenAI DevDay, su primer evento para desarrolladores en el que se presentó GPT-4 Turbo, un modelo de IA con una ventana de contexto amplia, y GPTs, un esquema al mejor estilo de la App Store para que las personas puedan crear sus propios ChatGPT personalizados y ofrecerlos en una tienda en línea.

Mira Murati, CEO interina de OpenAI

"Me encantó mi tiempo en OpenAI. Fue transformador para mí personalmente y, con suerte, un poco para el mundo. Sobre todo, me encantó trabajar con gente tan talentosa", dijo Altman en X tras su despido. Sin embargo, no brindó detalles sobre cuáles serán sus próximos pasos.

Altman es considerado una de las figuras más reconocidas del mundo de la IA. Bajo su liderazgo, OpenAI lanzó productos tan notables como GPT-3.5, el corazón de ChatGPT, y GPT-4. Además, materializó importantes acuerdos con Microsoft, que tras más de 10.000 millones de dólares de inversión se convirtió en un socio estratégico de la firma de IA.

Un portavoz de Microsoft no tardó en señalar que mantendrán su asociación a largo plazo con OpenAI y que seguirán comprometidos con la firma, ahora bajo la dirección de Murati, para "impulsar la nueva generación de IA" para sus clientes.

Imágenes: Microsoft | OpenAI

