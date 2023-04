El robot de cocina Monsieur Cuisine Smart vuelve a estar disponible (y eso son malas noticias para Thermomix)

La Thermomix es ya un clásico de los robots de cocina, pero hace años Lidl dio la sorpresa con su Monsieur Cuisine Connect mucho más económico y con unas prestaciones destacables.

Eso inició una batalla legal que inicialmente obligó a Lidl a retirar su producto, pero que pudo volver a vender tras un recurso. Esta cadena de supermercados ha ido más allá, y hace unos meses presentaba el Monsieur Cuisine Smart, un modelo renovado y con mayores prestaciones que ahora vuelve a ponerse a la venta.

La marca alemana, eso sí, también subió el precio frente a la versión anterior, y el Monsieur Cuisine Smart cuesta 449,99 euros. El modelo volverá a poder reservarse a partir del 24 de abril en la tienda online a ese mismo precio. pero los usuarios de la app Lidl Plus podrán hacer esa reserva incluso antes, desde el 11 al 16 de abril.

Además, el Monsieur Cuisine Smart estará disponible en sus 650 tiendas en España el próximo 29 de abril, y por supuesto también se podrá comprar desde ese día a través de su tienda online.

Fabricado por su marca asociada, Silvercrest, este nuevo modelo del robot de cocina fue rediseñado para adaptarse a un estilo más vertical, pero además aportó más prestaciones. El motor es algo más potente, la pantalla táctil es más grande y hay también más modos de preparación y funcionamiento.

Hay de hecho un programador de hasta 12 horas en su función de fermentación, además de un modo de cocción a baja temperatura, otro de emulsionado y el llamado cookihg pilot que permite agilizar los procesos de preparación de los grandes aficionados a la cocina. Esas opciones se unen a otras extra como el planificador semanal o la gestión de la lista de la compra o incluso el control por voz para algunas de sus funciones.

