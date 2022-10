Me he comprado una freidora de aire y ya casi no uso el horno: estos son mis consejos y recomendaciones de compra

Es uno de los pequeños electrodomésticos de moda en la cocina tanto por su versatilidad, porque permite cocinar más sano y además su rapidez ayuda a mantener a raya la factura de la luz. Hablamos de la freidora de aire, freidora sin aceite o airfyer. Pero no es oro todo lo que reluce: este aparato también tiene sus limitaciones, algo que no descubres hasta que te metes a fondo a cocinar con él.

Hemos hablado con dos editores de Xataka que se han comprado recientemente una freidora de aire, Amparo Babiloni y Manu García, para que nos cuenten su experiencia con su freidora de aire, nos den consejos y recomendaciones para acertar con nuestra compra.

Por qué me compré una airfryer

Una freidora de aire es en realidad un minihorno de convección – el que tenemos en nuestras cocinas –, por lo que no hay nada nuevo que podamos hacer con una airfryer respecto a lo que ya tenemos en casa. ¿Por qué entonces se lanzaron a comprarla?

Manu explica que "siempre me ha gustado la comida hecha en freidoras convencionales, pero llevaba años evitándola todo lo posible por no abusar de este tipo de cocina. Cuando comenzaron a ponerse de moda las freidoras de aire las puse en mi punto de mira"

Pero claro, estrictamente hablando una freidora de aire no fríe, si no que asa. Y esto se nota gustativamente. Sin embargo, para Manuel no hubo prueba tan definitiva como el hincar el diente a las preparaciones: "sólo faltó probar la comida hecha en una Cosori en casa de una amiga para decidirme."

Amparo simplemente se dejó llevar por la moda: "Básicamente porque la gente no paraba de recomendarlas. Digamos que no pude escapar del hype. También me atraía la idea de cocinar más sano, por ejemplo patatas o verduras. Las solía hacer al vapor pero así quedan más sosas."

Cómo elegir una buena freidora de aire

A la hora de elegir una airfryer hay diferentes características interesantes: potencia, capacidad, manejo, presupuesto... pero no todas son igual de relevantes y a cada uno nos importan de forma diferente.

En el caso de Manuel, la marca fue esencial: "Básicamente venía influenciado por la reputación que se ha hecho Cosori en este segmento. Sólo barajé las Philips y alguna Cecotec como opción, aunque la primera era la que tenía todas las de ganar si aparecía una oferta adecuada."

No obstante, también consideró el tamaño, pero por un motivo diferente al habitual:

"Lo que sí era determinante para mí era el tamaño. Aunque vivo solo y no necesito cocinar para mucha gente, quería un modelo grande porque no me gusta pasar demasiado tiempo en la cocina. Tenía claro que no quería un modelo pequeño que me obligara a cocinar en varias veces. Si quiero poner unos nuggets con patatas fritas prefiero que se hagan en el mismo cuarto de hora. Por ello elegí la de 5,5 litros."

Para Amparo el tamaño fue tan importante que llegó a deshacer un pedido: "Elegí la Cosori de 5,5 litros, la más grande de todas. En un principio pillé la de 4,7 litros pensando que sería más pequeña y ocuparía menos espacio, pero luego miré medidas y resulta que el tamaño exterior no se iba tanto, así que cancelé el pedido y cambié por la de 5,5 litros."

Asimismo, Babiloni nos insta a echar un ojo a las ofertas: "Que la Cosori XL estuviera de oferta en el Prime Day también fue determinante para animarme a comprarla."

Lo mejor de las airfryer

Una cosa es lo que nos cuentan y el hype y otra muy diferencia la experiencia real, cada usuario encuentra en este electrodoméstico un gran aliado en la cocina...o no, y acaba cogiendo polvo dentro de un armario.

Para Amparo lo mejor es el manejo:"es muy intuitivo. Al principio consultaba todas las cocciones en el libro que viene y trataba de usar siempre programas predefinidos, pero enseguida le pillé el punto y ya la programo con el tiempo y temperatura que me parece.

Manuel le ve varias ventajas: "Sin duda, lo mejor de la freidora de aire es la comida más sana. Además de la limpieza de la cocina: te evitas salpicones y nubes de humo o tener el extractor de humos funcionando."

Lo peor de las airfryer

Pero una freidora de aire no es la panacea. Así, Manuel distingue desventajas desde el punto de vista organoléptico y general.

"Lo que menos me gusta es el tiempo que tarda en hacer cada alimento. Tenemos que sumar el tiempo de precalentamiento, de unos 5 minutos, más el de cocción que casi siempre suele sobrepasar los 10 minutos. Si queremos hacer más de un alimento, uno detrás de otro, se nos va mucho más tiempo que en una freidora convencional."

Para Amparo lo peor es la limpieza: "Lo que menos me gusta es fregarla. No es muy complicado, pero según lo que cocines se quedan restos pegados en el cestillo y con tanto recoveco es fácil que se queden cosas pegadas."

¿Salen ciertos platos peor en freidora de aire?

Freir sin aceite tiene su hándicap. Y es que mientras que en los alimentos grasos apenas se nota la diferencia, al cocinarse en su propia grasa, con los que no la tienen el reto es conseguir que queden dorados por fuera y jugosos por dentro. Pero tiene su misterio. Sin embargo, fue con las manos en la masa donde Amparo Babiloni siente que acertó de pleno con su compra:

"He cocinado un poco de todo (platos simples, no soy chef) y estoy muy contenta con los resultados. Las patatas "fritas" quedan genial y la verdura en general también. La carne y el pescado hay que tener cuidado de que no quede demasiado seco, pero cuando le pillas el punto también está genial."

De hecho, Amparo cree que incluso algunas preparaciones salen mejor que con el horno: "no noto gran diferencia en la textura de los alimentos una vez cocinados, aunque en el caso de patatas o verduras (cosas que echamos "amontonadas" en el cestillo) creo que quedan cocinadas más uniformes porque el aire circula más y mejor, además de que es más sencillo removerlo agitando."

Los clásicos alimentos para fritura son precisamente la especialidad de Manuel: "En realidad no me gusta cocinar, por lo que la airfryer para mí es para preparar los típicos alimentos precocinados que se suelen hacer en una freidora convencional. En principio, casi todo lo que he cocinado en ella ha salido bastante bueno."

Aquí sí que aprecia diferencias:

No se consiguen los mismos sabores que en las freidoras de toda la vida y en algunos casos, los alimentos no quedan igual de crujientes, pero en general la comida queda bastante bien y no se hecha de menos el "baño de aceite".

Explica que hay alimentos que tienen su truco: "Las croquetas, por ejemplo, no siempre quedan como nos gustarían (y el acabado varía mucho de unas a otras). Al final, cada nuevo alimento que pruebas se convierte en una nueva búsqueda de tiempo y temperatura por internet o en un "prueba y error" hasta que consigues la cocción perfecta para anotar en tu lista de "recetas"."

Airfryer vs horno desde el punto de vista energético

Teniendo en cuenta que una freidora sin aceite es un horno, ¿por qué merece la pena hacerse con un electrodoméstico que hace lo mismo que otro que ya tenemos?

Manuel destaca el tiempo, pese a que su horno es de 10 litros de capacidad: "Si haber comparado demasiado y teniendo en cuenta que mi horno es de sobremesa, en la airfryer se consiguen tiempos más cortos para cocinar los mismos alimentos."

Amparo incide en este punto: "Diría que el tiempo de cocinado es un poco más corto que en el horno, aunque tampoco una barbaridad. Creo que por ser un compartimento más pequeño, concentra mejor el calor. En lo que sí tarda bastante menos es en precalentarse. "

Pero también la temperatura es menor, como detalla Manuel:

"Por ejemplo, cocinar un bizcocho en el horno (este sí, en un horno grande, de tipo encastrado), lleva unos 45 minutos a 180º. El mismo bizcocho se puede hacer en unos 30 minutos a 150º en la freidora, por lo que debería salir bastante más barato. Los alimentos se hacen con una temperatura menor, por lo que el consumo de energía es también menor."

Manuel concluye que "apenas se nota diferencia, excepto por los tiempos y temperaturas, siempre más bajos, así que la freidora es siempre más económica en cuanto a consumo de energía."

Modelos recomendados

Es el modelo de Manu y no deja de recomendarlo: "Estoy bastante contento con la Cosori (139 euros) de 5,5 litros, sin WiFi y se la recomiendo a cualquiera. Aunque la gente dice que son complicadas de limpiar, a mí no me lo parece. Lavo el cestillo a mano, pero se puede poner en el lavavajillas sin problema. Además, es una de las marcas para la que más accesorios podemos encontrar y los controles, aunque simples son más que suficientes." Amparo apostó exactamente por el mismo modelo por su capacidad y potencia.

COSORI Freidora sin Aceite 5.5 L, freidora aire caliente con 100 recetas en español, 11 programas, pantalla LED táctil, cesta antiadherente, temporizador, 1700W, Color Negro Hoy en Amazon por 139,99€

Teniendo en cuenta la fama de la firma tecnológica, su diseño minimalista y su conectividad Wi-Fi, Amparo también consideró la Xiaomi Mi Smart Air Fryer (79,99 euros), pero la descartó porque consideró que su cestillo de 3,5 litros era pequeño.

El otro modelo que barajó Manu García fue esta Philips Essential Airfryer (124 euros): "Por tratarse de una de las marcas pioneras en las el negocio de las airfryers (por experiencia) y por ser una marca conocida y fiable. Habiendo visto sus modelos en exposiciones de electrodomésticos, muestran una calidad de materiales y acabados por encima de otras marcas, pero la descarté por tamaño (4,7 vs 5,5 litros)."

Fue la primera compra de Amparo (que devolvió por su tamaño) y también Manu sopesó la Cosori de 4,7 litros (129 euros): "Para mí tiene las mismas ventajas que la de mayor tamaño, con una calidad equivalente, pero igualmente, la descarté por tamaño y por encontrar rebajada la Cosori de 5,5 litros, con un descuento que me las dejaba prácticamente al mismo precio. Además, me gusta más el panel de control en el frontal del modelo grande. Me parece más completo y con todos los modos predefinidos más a mano."

COSORI Freidora sin Aceite 4.7L, Freidora Aire Caliente con Tecnología Patentada Air Whisper para Silencio, Air Fryer con 30 Recetas en Español y 9 Programas, Pantalla LED Táctil, Color Gris Hoy en Amazon por 109,99€

Asimismo Manu tuvo en cuenta la Cecofry Full InoxBlack (89 euros): "Se puede encontrar incluso un poco más barata que las anteriores, pero la descarté por haber probado la Cosori y tener una experiencia cercana en la que basarme. De cualquier forma, me parece un modelo muy a tener en cuenta, ya que no tiene nada que envidiarle a otros como los mencionados antes, excepto por potencia; mientras la Cosori ofrece 1700 W, la Cecofry se queda en unos 1450 W que pueden marcar una diferencia importante."

Cecotec Freidora sin Aceite de Aire Cecofry Full InoxBlack 5500 Accesorios. Dietética y Digital, 1450 W Nominal, 1600 W Máxima, 5L Volumen, 5,5L Área de cocinado, Acabados Acero Inox, Termostato PVP en Cecotec 89€ Hoy en Amazon por 96,90€

Finalmente Manuel también consideró un modelo de gran capacidad, la Innsky de 10 litros (149 euros): "Aunque me parece una marca menos conocida, las opiniones que leí sobre ella eran casi todas positivas. La valoré por su cestillo giratorio, que me parece una buena idea para hacer mejor alimentos como las patatas fritas, aunque no me decanté por en esas mismas opiniones que leí, casi todas comentaban que era bastante molesto limpiar dicho cestillo."

Innsky Freidora sin Aceite 10L, 1500W Freidora Aire con 10 Programas, Air Fryer con 6 Accesorios Gratis, Horno Aire Caliente, Deshidratar, Pantalla LED Táctil, Temporizador, con Recetas Hoy en Amazon por 149,99€

