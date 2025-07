La rencilla de Huawei y Alibaba amenaza con transformarse en una auténtica guerra: la de la IA entre compañías chinas

La inteligencia artificial (IA) reside en el corazón del pulso que sostienen actualmente EEUU y China. El Gobierno liderado por Donald Trump está haciendo todo lo que está en su mano para impedir que los chips de vanguardia para IA que diseñan NVIDIA, AMD, Intel o Cerebras, entre otras empresas estadounidenses, lleguen al país liderado por Xi Jinping. Mientras tanto este último está dedicando una cantidad ingente de recursos al desarrollo de sus propias GPU avanzadas y modelos de IA.

Lo curioso es que la competencia al máximo nivel en el sector de la IA no se sostiene solo sobre la rivalidad de las empresas estadounidenses y chinas. Durante los últimos cuatro años las subvenciones del Gobierno chino han propiciado que proliferen las compañías que se dedican al desarrollo de grandes modelos de IA. El mercado chino es muy grande, y, como es lógico, el mundial lo es aún mucho más, pero esta circunstancia no ha evitado que afloren los conflictos entre algunas empresas chinas. El que están librando Huawei y Alibaba es especialmente cruento.

Huawei niega haber copiado a Alibaba

Ren Zhengfei, el fundador y director general de Huawei, hizo a principios del pasado mes de junio unas declaraciones muy interesantes durante una conversación con un periodista chino del Diario del Pueblo. Según este ejecutivo "las GPU Ascend de Huawei todavía están una generación por detrás de los chips para IA de EEUU". A priori resulta sorprendente que el máximo responsable de esta compañía haga públicamente un reconocimiento tan tajante como este.

Sus palabras llegan en un momento muy importante para la compañía que lidera. Y es que hace apenas dos meses Huawei dio a conocer dos nuevos chips para IA, las GPU Ascend 910D y 920, con las que aspira a ir arrebatando poco a poco a NVIDIA el liderazgo en rendimiento en aplicaciones de IA que sostiene tanto en China como más allá de las fronteras de este país asiático. De hecho, Noah Ark Lab, la división de investigación en IA de Huawei, ya tiene listo su primer modelo a gran escala implementado íntegramente sobre los chips Ascend.

HonestAGI ha publicado un estudio en GitHub en el que sostiene que hay una correlación entre Pangu Pro Moe y Qwen 2.5 14B

Para esta compañía el desarrollo de un modelo de lenguaje de gran tamaño en cuyo entrenamiento e inferencia ha utilizado únicamente sus propios chips, y no las GPU de NVIDIA, es un éxito. Sin embargo, la llegada de la última revisión de su modelo Pangu Pro Moe (Mixture of Experts) no ha estado exenta de sobresaltos. Y es que, según Reuters, un grupo de investigación conocido como HonestAGI ha publicado un estudio en la plataforma GitHub en el que sostiene que hay una correlación muy evidente entre el modelo Pangu Pro Moe de Huawei y Qwen 2.5 14B de Alibaba.

Esto significa, sencillamente, que Noah Ark Lab podría haber entrenado su modelo de IA utilizando Qwen 2.5 14B en vez de hacerlo partiendo desde cero. De ser así esta división de Huawei habría infringido los derechos de autor de Alibaba. No obstante, esto es lo que defiende HonestAGI en su informe, pero Huawei no ha tardado en desmentirlo. Y es que esta última compañía sostiene que Pangu Pro Moe no se afianza sobre el entrenamiento incremental a partir de los modelos de IA de otros fabricantes.

Hay otro dato importante que merece la pena que no pasemos por alto: Huawei asegura que su equipo de desarrollo se ha adherido estrictamente a los requisitos de licencia de código abierto para cualquier código de terceros que ha usado, aunque no ha especificado qué modelos de código abierto ha empleado. Por otro lado, Alibaba por el momento no se ha pronunciado, pero presumiblemente dará a conocer su opinión acerca de este conflicto durante los próximos días. Será interesante comprobar cómo se resuelve esta liza entre dos de las compañías chinas más importantes en el dominio de la IA.

