MSCHF ha montado una pistola de paintball en un Spot para destrozar una galería de arte: a Boston Dynamics no le ha hecho gracia

Dentro del mundillo de los proyectos virales hay un nombre muy conocido: MSCHF, que se refiere a "mischief", que en inglés significa "travesura". Es la compañía que se encargó de crear "This foot does not exist" (que crea fotos falsas de pies usando IA), "Netflix & Hangouts" (una extensión que sirve para ver Netflix como si fuera una videollamada) o unas zapatillas Nike llenas de agua bendita. Se dedican a eso, a hacer proyectos virales, y su última idea es "Spot Rampage".

Básicamente, MSCHF se ha hecho con un robot Spot de Boston Dynamics, lo ha armado con una pistola de paintball de calibre 0.68 y lo ha llevado a una galería de arte. ¿La idea? Permitir que, por dos minutos, los usuarios de su web puedan controlar el perro robótico, disparar y destrozar la galería de arte. Evidentemente, a Boston Dynamics no le ha hecho ni pizca de gracia la idea.

Boston Dynamics condena el proyecto

Ante la iniciativa de MSCHF, Boston Dynamics ha publicado un comunicado en el que condenan el uso de su perro robótico para tales finales. Según afirman en el mismo, "para ser claros, condenamos la representación de nuestra tecnología de cualquier forma que promueva la violencia, el daño o la intimidación. Nuestra misión es crear y ofrecer robots sorprendentemente capaces que inspiren, deleiten y tengan un impacto positivo en la sociedad".

Explican, además, que se aseguran que sus clientes tengan la intención de usar sus robots para fines legales y que "todos los compradores deben aceptar nuestros Términos y Condiciones de Venta, que establecen que nuestros productos deben utilizarse de acuerdo con la ley, y no pueden utilizarse para dañar o intimidar a personas o animales". Es más, en esos mismos términos se establece que un uso prohibido es:

"[...] el uso intencionado del Equipo para dañar o intimidar a cualquier persona o animal, como arma, o para habilitar cualquier arma [...]".

También han querido atajar la posible interpretación de que el proyecto de MSCHF sea considerado como arte, asegurando que "el arte provocador puede ayudar a impulsar un diálogo útil sobre el papel de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, este arte tergiversa fundamentalmente a Spot y el modo en que se utiliza en beneficio de nuestra vida cotidiana".

No obstante, desde MSCHF aseguran haber hablado con Boston Dynamics y dicen que odiaron la idea, algo que queda a la vista, y que les dijeron que le darían dos Spot gratis si no llevaban a cabo el proyecto. "Eso sólo hizo que quisiéramos hacer esto aún más", explican desde MSCHF.

Desde Boston Dynamics (propiedad de Hyundai desde hace algunas semanas) han mostrado en reiteradas ocasiones a su perro robot haciendo actividades cotidianas. De hecho, hace poco lo veíamos recogiendo la ropa, saltando a la comba, dibujando e incluso cuidando del jardín. También lo hemo visto trabajando en la construcción, así como desempeñando labores de vigilancia y seguridad.

Vía | BBC