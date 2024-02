Google lleva dos décadas siendo el rey de las búsquedas. Ahora mira con inquietud a un futuro post-búsquedas

Cuando la Web se inundó de información lo primero que hizo falta fue una forma de ordenarla para acceder a ella. Y Google no fue el primero en hacerlo, pero sí quien se llevó el gato al agua. Dos décadas después sigue siendo el rey de las búsquedas de una forma casi monopolística. Supo hacer perfectamente la transición del ordenador al móvil, al contrario que otras empresas.

Hace algo más de un año, la llegada de ChatGPT fue la señal de alarma: hay un futuro que va más allá de las búsquedas. En lugar de enumerar información en diez enlaces de color azul era posible generar textos sintetizándola. Y ahí Google no golpeó primero, aunque respondió rápido con Bard, ahora Gemini, fruto de muchos años en los que la Inteligencia Artificial era el núcleo de su estrategia.

Otra nueva transición

En los últimos años ha habido cada vez más amenazas para el dominio de Google en la búsqueda y en la Web. Las redes sociales o grandes webs de comercio electrónico han supuesto la llegada de otros buscadores ajenos a Alphabet. Instagram, TikTok, X o Amazon también son espacios en los que hacer búsquedas que escapan a Google.

Esta compartimentación de Internet, la llamada 'discordización', ya empezó a reducir el espacio dominado por Google. La llegada de IA generativa que acostumbra al usuario a promedio a generar textos que respondan a sus preguntas, no solo a introducir palabras clave y echar el rato haciendo scroll hasta dar con la página buena, empuja esta tendencia.

Gemini es la forma de anticiparse a ese futuro en el que ya vivimos y que cada día se acentuará más. No es solo su respuesta a ChatGPT: va a ser nuclear en el móvil. Será nativo en Android, tendrá un lugar destacado en la aplicación de iOS y no vivirá como un producto independiente, sino que compite contra ChatGPT Plus ofreciendo un chatbot más o menos a su altura... y 2 TB de almacenamiento en Google One.

Cuando llegó ChatGPT muchos nos preguntamos si Google cambiaría para adaptarse al nuevo paradigma y abandonar esos diez enlaces azules en favor de una ventana conversacional, algo que anunció hace un año y que aún no ha llegado. Lo que ha llegado es Gemini como apuesta independiente para hacer compatible ambos enfoques, al menos de momento: buscador web y chatbot.

En el pasado, Google ha dejado muchos momentos en los que ha demostrado saber cómo evolucionar la búsqueda. Por ejemplo, no se trataba únicamente de llegar al móvil con una aplicación nativa, sino de aprovechar lo que define al móvil para mejorar las búsquedas. Por eso está Google Lens, por ejemplo.

Sobre estos enfoques ha hablado su CEO, Sundar Pichai, en Wired. Gemini, que quizás algún día termine reemplazando a Google, sigue un principio similar a YouTube: hacerse fuerte gracias a un plan gratuito que le permita llegar a muchos usuarios... y ofrecer una experiencia mejorada para quien esté dispuesto a pagar una suscripción premium.

Google va a superar las dos décadas dominando las búsquedas online y quizás también llegue a la tercera, pero las declaraciones y los movimientos de su CEO sugieren que quiere anticiparse a lo próximo antes de que otro, como OpenAI o como Microsoft, le destronen del que ha sido su mayor éxito.

En Xataka | En busca de un Satya Nadella para Google: la catarata de despidos de este año choca con la cultura de la experimentación

Imagen destacada | Xataka con Midjourney