Este juego de 4.500 años de antigüedad era un absoluto misterio. Hasta que la IA nos ayudó a descifrarlo

Hace unos años unos arqueólogos encontraron algo singular en el yacimiento de Shahr-i Sokhta: un juego de mesa. Tenía unos 4.500 años de antiguedad, y se cree que es el juego de mesa completo más antiguo jamás descubierto. El problema era que nadie sabía cómo se jugaba... hasta que llegó la IA.

Juegos persas. Ese emplazamiento formó parte de la civilización Helmand en la Edad de Bronce. Situado al este de Irán y al sur de Afganistán, en aquel descubrimiento se encontraron tanto el tablero, con 20 espacios circulares, como cuatro dados y 27 piezas geométricas. Pero, ¿cómo se usaban?

Nada de manuales de juego. En los juegos de mesa antiguos casi nunca había reglas escritas, y las instrucciones se pasaban de forma oral. Eso probablemente provocó que las reglas acabaran siendo modificadas entre distintos grupos de jugadores a lo largo de las décadas o los siglos, señalan los expertos. Pero eso también facilita la tarea de averiguar cómo se jugaba: como explicaban en New Scientist, no hacía falta encontrar las reglas definitivas, solo las que se acercaban a las que probablemente fueran las más lógicas.

La IA ayuda a aprender a jugar. Los sistemas de IA utilizados usan por ejemplo técnicas como el árbol de búsqueda de Monte Carlo, que también se usó para el desarrollo de AlphaGo, de DeepMind. Con ellos es posible hacer simulaciones de reglas que se pueden aplicar al juego basándose en la estructura del tablero y las piezas disponibles. Pueden evaluar múltiples variaciones de las posibles reglas que permiten evaluar no solo si son lógicas, sino que acaban ofreciendo partidas aburridas o divertidas.

Más allá del ajedrez. Entre estos juegos hay verdaderas joyas por su antigüedad como Senet, que por ejemplo fue encontrado en la tumba de Tutankamón. Hay representaciones como la de la imagen principal —la reina egipcia Nefertari jugando al Senet— que demuestran su popularidad en aquella cultura. Otros, como el juego real de Ur, de la antigua Mesopotamia, pudieron descubrirnos sus secretos gacias a una tableta cuneiforme que se descifró en 2007 en el Museo Británico.

Primeros estudios. Uno de las primeras aplicaciones de la IA a los juegos de mesa de la Antigüedad la tenemos en el juego Ludus Latrunculorum ("el juego de los ladrones"), que se jugó entre los romanos y que se cree que ya se jugaba (al menos, en una versión previa) en Grecia. Es uno de los más conocidos gracias a los escritos recuperados de aquella época, y eso permitió —no sin esfuerzo— reconstruir sus normas con bastante probabilidad de que fueran las que efectivamente usaron los romanos.

Así jugaban los romanos. Cameron Browne, de la Universidad de Maastricht, en Holanda, lideró el llamado Digital Ludeme Project (DLP). En él se investigaron cerca de 1.000 juegos tradicionales a lo largo de los 6.000 años de la historia de la humanidad, y se estudiaron juegos como Ludus Latrunculorum.

Simulaciones por doquier. No fue fácil: este juego —o sus variantes— aparece con tableros de distintos formatos y tamaños a lo largo de la historia, pero la IA ayudó a descubrir posibles reglas. Se hicieron simulaciones para investigar qué tableros tenían más sentido para las reglas más plausibles, y se descubrió cómo tres juegos aún activos en nuestros días —Kharebga, Seega and Tablut— tenían una fuerte relación. Todas esas pruebas permitieron concluir cómo los tableros más pequeños eran los que probablemente se usaban en el juego romano, y otros más grandes quizás estaban dedicados a otros juegos de mesa que los expertos no han podido identificar.

Ya puedes jugar al Shahr-i Sokhta. Como sucedió con Ludus Latrunculorum, la ayuda de la IA sirvió para plantear lo que eran las probables reglas del juego Shahr-i Sokhta. Tanto es así que el desarrollador Sam Jelveh y el arqueólogo Hossein Morad crearon una versión jugable online del videojuego con información completa de cómo se supone que se jugaba.

Una investigación sin fin. Estos esfuerzos no se han detenido ahí. Más de 200 informáticos, arqueólogos e historiadores están colaborando en el proyecto GameTable para desarrollar herramientas de IA aún más avanzadas para descubrir las reglas de los juegos de mesa antiguos. Y también, quizás, para desvelar por qué algunos llegaron a nuestros días transformados en juegos actuales —se cree que el juego real de Ur acabó convirtiéndose en el backgammon—, y otros desaparecieron sin dejar apenas rastro.

