Los mejores juegos de mesa de 2024 y los mejores que están por venir

Los juegos de tablero conforman una de zonas de la industria del ocio más relevantes de los últimos años. Se han diversificado en un abanico absolutamente apabullante de estilos, temáticas y mecánicas, desde los juegos para matar un rato tonto a los complejos armatostes que se juegan durante meses. Hemos seleccionado algunas de las grandes propuestas de la industria de los juegos de mesa para este 2024, solo una mínima parte, pero que servirán para que no pases ni un momento sin tirar unos dados (o repartir unas cartas).

Los mejores de 2024

Apiario

Un título que nos traslada a un futuro en el que los humanos ya no existen en la Tierra y esta ha sido ocupada por abejas evolucionadas inteligentes, de gran tamaño y constructoras de una sociedad evolucionada. Se llaman Melíferas. Como siempre, controlaremos a distintas facciones de estas abejas evolucionadas a partir de una colmena y unas cuantas obreras y tendremos que enfrentarnos a facciones rivales. Podremos visitar otros planetas y, eso sí, será obligatorio descansar durante las fases de hibernación.

Los mejores que están por venir

España 1936

La Guerra Civil española es un entorno perfecto para un juego de estrategia de línea dura. Y este es un auténtico clásico, editado originariamente hace 16 años, y que ahora llega con un arte completamente renovado, nuevas cartas y la expansión 'La Armada' al completo. El objetivo, por supuesto, es ir dominando territorios mientras se usan cartas que reproducen conflictos reales que tuvieron lugar entre 1936 y 1939.

Fecha de publicación en español: Abril de 2024

Port Arthur

Vamos con algo de simulación bélica de toda la vida. Concretamente, de la guerra ruso-japonesa de 1904-1905 y sus legendarias batallas navales. Es un juego para dos personas que chocarán para dominar zonas marítimas clave, además de propiciar el dominio por tierra del ejército japonés. Estos dominios darán Puntos de Control con ventajas y los cuatro puertos que hay en el puerto se pueden conquistar o incluso destruir.

Fecha de publicación en español: Primer trimestre de 2024

Slay the Spire

Por supuesto que uno de los roguelikes de construcción de mazos más aclamados de los últimos tiempos tenía que tener su correspondiente versión de tablero financiada originariamente por crowdfunding. Con un argumento y mecánicas típicas de exploración de mazmorras, creación de personajes y mejora del mazo para ser cada vez más poderoso, esta propuesta tiene una característica que mejora al original: la posibilidad de que participen 4 jugadores (aunque también se puede jugar en solitario).

Fecha de publicación en español: Mayo de 2024

Art Society

Un juego sencillo y rápido en el que hay que ir adornando un muro con decoración variada y obras de arte, a la vez que se organizan subastas para que las obras suban de precio, así que también hay un punto estratégico a la hora de hacer la puñeta a los adversarios con nuestras estrategias para que los precios se disparen. Nada anima tanto una tarde como una buena carga de dinamita en los planes ajenos.

Fecha de publicación en español: Primera mitad de 2024

Unconcious Mind

Nos encantan los juegos que se adentran en terrenos tan sugestivos y originales como la exploración del subconsciente. Aquí nos vamos a nada menos que las reuniones de los miércoles en el estudio de Freud, donde varios de sus seguidores marcaron los inicios del psicoanálisis. Estamos ante un eurogame en el que habrá que dominar técnicas terapéuticas y hacer crecer la clientela. Al profundizar en sus sueños se podrán detectar sus traumas y sanarlos. También se podrán publicar tratados para mejorar nuestra reputación académica y muchas otras variables en este fascinante juego sobre el arranque de la psiquiatría.

Fecha de publicación en español: Primera mitad de 2024

Dune: War for Arrakis

'Dune' ha inspirado multitud de juegos de estrategia en terrenos arenosos (y no solo en tablero), así que ahora que el tema está realmente de moda, no podía faltar esta aportación que hará que el verano sea aún más caluroso. Es un juego de estrategia asimétrica donde controlaremos tropas de los Fremen, los Fedaykin y los temibles Sardaukar, mientras recolectamos especia como si no hubiera un mañana. De los creadores de 'La Guerra del Anillo', basado en la obra de Rolkien.

Fecha de publicación en español: Verano de 2024

Faraway

Maldito Games publicará este sencillo juego de cartas en el que habrá que explorar el misterioso continente de Alula, adelantándose a nuestros adversarios. Las cartas representan las regiones que se van encontrando y habrá que cumplir condiciones que exigen los personajes de las cartas para obtener la victoria. Una sencilla y exótica aventura que está despertando encendidos elogios por donde se muestra.

Fecha de publicación en español: 3T 2024

Bantam West

Puro ambiente de western respira esta propuesta sandbox en la que visitaremos la ciudad de Gallow Springs. Pero no todo va a ser abrirse paso a tiros: habrá que conseguir fuentes de ingresos, comprar equipo, reclutar aliados, hacerte fuerte en una granja... Cada jugador escogerá un tipo de personaje (de comerciantes a pistoleros, pasando por pirmanos), y como esto es el Salvaje Oeste, todo está permitido: hacer arder las granjas de los rivales, robar y saquear. Un juego sin civilizar.

Fecha de publicación en español: 4T 2024

Terminus

Si no te gusta viajar en metro... arréglalo. Un juego de gestión y estrategia en el que hay que administrar distintos factores (tiempo, recursos) para construir una línea. Hay que cumplir demandas de pasajeros y gobernantes, crear rutas y manejar a los trabajadores. Una idea sobre el papel no muy atractiva, pero que ls que han jugado a los primeros prototipos caliican de uno de los juegos de gestión del año.

Fecha de publicación en español: Finales de 2024

El valle de la eternidad

Un atractivo mundo de fantasía lleno de monstruos, dioses y espectros en el que tendremos que cazar y adiestrar a algunas de las 70 criaturas que se nos aparecerán en el juego. Con un sistema que hace que cada partida sea absolutamente distinta, los jugadores irán acumulando cartas con habilidades que les permirirán alcanzar la meta de domesticar más criaturas fantásticas que sus rivales.

Fecha de publicación en español: 2024

Votes for Women

Mucha curiosidad tenemos por este juego de cartas con temática acerca de la lucha por el sufragio femenino, entre los años de 1848 y 1920, y que culmina con la decimonovena enmienda, y su ratificación o rechazo, según haya ido la partida. Para ganar, las sufragistas tienen que hacer que tres cuartas partes de los estados aprueben y ratifiquen la enmienda, y la oposición al contrario. Hay modalidades del juego en cooperativo, en competitivo y en solitario.

Fecha de publicación en español: 2024

Andromeda's Edge

Esperadísima es la edición en español de este eurogame que dicen que hereda mecánicas de 'Dwellings of Eldervale'. Se trata de un juego de exploración y gestión espacial en el que hay que construir una nueva civilización en un rincón lejano del cosmos. Al principio contamos apenas con una estación espacial, con la que deberemos conquistar lunas, obtener recursos y combatir a los otros jugadores, mientras mejoramos nuestros marcadores de Ciencia, Industria, Comercio, Civilización y Supremacía.

Fecha de publicación en español: 2024

