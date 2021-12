Monopoly de Alejandro Sanz, análisis: una partida a esta maravilla nos ha dejado con el 'corazón partío'

Si hay algo que todos estaban esperando como agua de mayo era la llegada del Monopoly de Alejandro Sanz. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Wisconsin, el 67% de los jugadores de Monopoly a nivel global ansiaban tener entre sus manos la edición del famoso cantante, lanzada con motivo de alguna cosa. La espera ha terminado y desde Xataka ya hemos podido probarlo en exclusiva para traeros su análisis.

A pesar de que Alejandro Sanz nos especificó claramente que ‘No me compares’ (mucha gente piensa que esta canción de 2012 era una más del álbum ‘La música no se toca’, pero realmente eran instrucciones para la Xataka de 2021), desde Xataka le hemos dicho ‘Te lo agradezco, pero no’. ¿Qué ofrece el Monopoly de Alejandro Sanz? ¿Es tan divertido como la versión original? Y lo más importante, ¿se puede robar dinero cuando el que maneja la caja no mira? Salgamos de dudas.

Ficha técnica del Monopoly de Alejandro Sanz



MONOPOLY DE ALEJANDRO SANZ DIMENSIONES 40 x 27 x 5 centímetros 1,1 kilos caja Negra Logo de Monopoly en rojo Foto de Alejandro Sanz en blanco y negro Firma de Alejandro Sanz ¿Valor? Incalculable tablero Sí, personalizado con cosas de Alejandro Sanz peones Sí, seis, los de toda la vida cartas de propiedad 28 cartas cartas de suerte Sí, llamadas "Selfies" cartas de comunidad Sí, llamadas "Entradas" casas 32 casas hoteles 12 hoteles reglas Sí, pero tampoco es que importen demasiado dinero Sí, un montón de Alejandruros con la cara de Alejandro Sanz impresa extras 2 dados Alejandro Sanz sale muchas veces Permite escuchar música de Alejandro Sanz a la vez Diversión asegurada Si caes en bancarrota, Alejandro Sanz entra en tu casa y te regala 200 Alejandruros Eso ultimo es mentira, pero sería genial precio 44,50 euros

‘No es lo mismo’

En el año 2003 Sanz nos dijo que ‘No es lo mismo’ y desde Xataka hemos podido comprobar que, efectivamente, es así. Lo primero que nos llama la atención es su caja, una sobria caja negra con el logo de Monopoly que, en esta ocasión, nos da igual porque lo importante es lo importante: tiene una foto de Alejandro Sanz con una pose tela de interesante y su firma, lo que dispara su valor a niveles estratosféricos. No llegamos a entender que hayan hecho un juego de mesa y no un NFT, pero Hasbro sabrá.

En la caja se especifica que es para dos a seis jugadores y que está recomendado a partir de ocho años, una duración que me parece excesiva. Dependerá de lo bueno que seas y de lo usureros que sean tus amigos, pero vamos, ocho años es una locura. No sé, un par de horas o así, pero ocho años no, digo yo. La caja está mal, vaya.

En lo que se refiere al juego de mesa en sí, lo cierto es que nos ha dejado con el 'Corazón partío'. El Monopoly de Alejandro Sanz tiene unas dimensiones de 40 x 27 x 5 centímetros y pesa 1,1 kilos. Sin ser el Monopoly más compacto y ligero, está bien para poder llevarlo en la mochila para echarse una partida en cualquier momento o, simplemente, aparentar que llevamos la mochila llena de cosas. Yo tengo en casa el Monopoly de Baby Yoda y pesa 840 gramos, para que nos hagamos una idea. ‘Cuando nadie me ve’ lo suelo sacar para jugar solo y no siento que pese.

Luego tenemos las fichitas que usaremos para movernos por el tablero. ‘Aquello que me diste’, Monopoly, consta de las clásicas fichas de toda la vida, como la bota, el coche, el dedal, el perro, el gato, el sombrero, un barco y una carretilla. Dejando de lado que las proporciones no son correctas porque un barco es sensiblemente más grande que una carretilla, ‘Amiga mía’, nos da pena que no se haya apostado por fichas más originales. Así, a bote pronto, se me ocurre que podrían ser ocho bustos de Alejandro Sanz.

Por ejemplo, en lugar de ocho fichas convencionales podríamos tener la cara de Alejandro Sanz de pequeño, la de Alejandro Sanz cuando grabó ‘Tortura’ con Shakira, la de Alejandro Sanz grabando con Arkano, la de Alejandro Sanz como jurado de La Voz, Alejandro Sanz disfrazado del Joker, Alejandro Sanz en su primera portada en 1989 y Alejandro Sanz actual. Podrían ser como mini funkos, pero de Alejandro Sanz. Es una decisión de diseño que no nos parece acertada y que esperamos se haya resuelto para el Monopoly de Alejandro Sanz Pro.

Por otro lado, tenemos 28 cartas de títulos de propiedad que, en esta ocasión, no son calles de Madrid o lugares de ‘Fortnite’, sino CANCIONES DE ALEJANDRO SANZ. La menos valiosa, la equivalente a Lavapiés, es ‘Viviendo deprisa’, mientras que las más valiosa es ‘Corazón Partío’. Esto es algo totalmente subjetivo y no sé, Alejandro, comenzar el Monopoly con una canción que empieza diciendo “No sé cómo decirte que hoy, me he dado cuenta, del tiempo que perdí contigo dando vueltas” cuando en el Monopoly otra cosa no, pero vueltas vas a dar un huevo, no me parece que tenga mucho sentido.

Realmente, no todas las “calles” son canciones. Hay otras muchas opciones que son referencias a los grandes hitos de Alejandro Sanz. Por ejemplo, “Hijo adoptivo”, “Persona del año por la Academia de la Grabación”, “Premio Ondas”, “Embajador del Medio Ambiente”, “Premio Grammy”, “Doctor Honoris Causa” y “Estrella de Hollywood”. Esto está genial, ya que además de repasar todas sus canciones puedes repasar su biografía y convertirte en Alejandrosanzgólogo. ¡Pero qué despliegue de originalidad y humildad tiene este Monopoly!

Las casillas de “Suerte” y “Comunidad” también han sido sustituidas por “Selfies” y “Entradas”, además de las clásicas estaciones, que aquí son referencias a sus tours, y las malditas casillas que te hacen pagar cada vez que caes en una de ellas. En esta ocasión, estas casillas son cosas relacionadas con la música, como la zona V.I.P., el camerino, el backstage o el estudio de grabación. Como diría Alejandro, ‘Lo que fui es lo que soy’, pero ‘Es algo personal’. Nos quedamos ‘En la planta de tus pies’, Alejandro.

También tenemos dos dados convencionales con sus seis caras, de un material correcto y que no creemos que sean fáciles de trucar, una hoja con las reglas que desgraciadamente no incluye fotos inéditas del cantante y, por supuesto, el dinero. Y esto, Xatakeros, sí que es una locura. ¿Puedes usarlo para comprar pan o, mejor, un disco de Alejandro Sanz en la vida real? No, pero veréis, TIENEN IMPRESA LA CARA DE ALEJANDRO SANZ. No es el nombre oficial, pero desde Xataka nos hemos tomado la licencia de bautizarlos como Alejandruros, en honor a los duros.

Los valores y colores son los clásicos, pero de verdad, es una gozada que en cada uno de los Alejandruros tengamos impresa la cara de Alejandro Sanz con unas gafas de sol, una pose de malote y su firma. Cuando juegas, te sientes como si el propio Alejandro Sanz te estuviera dando consejos financieros. Te está mirando fijamente y te sientes poderoso. De hecho, a mí, personalmente, me ha dado pena gastar el dinero porque sentía que al soltar un billete me estaba desprendiendo de una parte de Alejandro Sanz y eso me hacía llorar, dejando a mi paso ‘Un charquito de estrellas’.

La calidad del papel es buena. No llega a dar la sensación que da tener un billete de 500 euros en la mano, algo que tampoco es que haya tenido ocasión de probar en ningún momento de mi vida, aunque seguro que la sensación es fabulosa, pero nos parece correcta. El papel es bueno, digno de la mismísima Dunder Mifflin, y podemos doblarlo e intercambiarlo sin problema. Yo me he guardado un billete de uno en la cartera porque sin un billete de un dólar dicen que da suerte, un billete de uno con la cara de Alejandro Sanz debe ser el colmo de los colmos. Alejandro Sanz dice que ‘Yo no quiero suerte’, pero vamos, yo sí, así que Alejandro, mira, ‘Me gustas cuando callas’.

‘Nuestro amor será leyenda’

Ahora que ya sabemos cómo es el juego, vamos a echarnos una partida. Nosotros, para vivir la experiencia al máximo, nos hemos puesto un gorrito de Papá Noel y todas las canciones de Alejandro Sanz a todo trapo. De esa forma, hemos conseguido exprimir al máximo el juego y no veas las risas que nos hemos echado cuando hemos caído en un hotel en ‘Corazón Partío’ y a la vez sonaba “¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío?”. Ha sido una experiencia inolvidable.

La partida se ha desarrollado con relativa normalidad. Mario Arroyo, mi compañero de vídeo, y yo nos hemos puesto a jugar ‘Una nada más’ y el pobrecito se ha quedado con ganas de ‘Volver a Sevilla’. Aunque ha habido algunos momentos de tensión, porque los dos queríamos comprar ‘La música no se toca’, no hemos llegado a las manos, aunque ganas no han faltado. Por todos es conocida la capacidad que tiene el Monopoly para destrozar familias, y más si es el de Alejandro Sanz, pero nuestra amistad es más fuerte. ‘Nuestro amor será leyenda’, que diría el bueno de Sanz.

Como era de esperar, alguna que otra vez la suerte no nos ha sonreído y, por estar ‘Viviendo deprisa’, hemos acabado en la cárcel. ‘Yo sé que la gente piensa’ que hay que esperar unos cuantos turnos para salir, pero el juego gana enteros si permites salir de la cárcel si cantas tres canciones de Alejandro Sanz. Porque esto es un juego de Alejandro Sanz, no de Raphael o Nena Daconte, recordemos. Por si se os olvida, basta con mirar un Alejandruro. Mi recomendación: ‘Corazón partío’, ‘Amiga mía’ y ‘Deja que te bese’. Hasbro, te regalamos esta idea para futuras ediciones.

Al caer en un hotel, tienes que pagar el dinero correspondiente. Puedes esgrimir que “Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor”, pero es posible que el usurero de tu amigo hotelero, que probablemente deje de serlo después de la partida, te diga “No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo”. Claro, es la palabra de Sanz contra la de Shakira, es que mucha tela, menuda tesitura.

Al pasar por la casilla de salida puedes conseguir 200 Alejandruros, que no son muchos, pero con un poco de pericia puedes conseguir más si evitas que tus compañeros te miren. Yo he llegado a robar 600 Alejandruros en una sola pasada, pero me pillaron y nos vimos obligados a hacer un ‘Duelo al amanecer’. Pero vamos, que por poder, puedes.

Durante la partida no hemos notado que el juego se caliente más de la cuenta, algo que demuestra su gran capacidad para disipar el calor. También permite la multitarea, como jugar y a la vez escuchar a Alejandro Sanz o tomarte una caña. La memoria RAM del juego no ha sido especificada, pero tiene que tener como mínimo 12 GB. Podemos hablar, por lo tanto, de un Monopoly gaming. La batería es infinita, pero me preocupa que los billetes se deterioren con el uso. Por dios, quitadme el móvil, pero no mis billetes con la cara de Alejandro Sanz.

Monopoly de Alejandro Sanz, la opinión de Xataka

Tras haber jugado una partida al Monopoly de Alejandro Sanz, podemos concluir que ‘Todo es de color’. Es un juego que ‘Tiene que ser pecado’ no tenerlo en casa, sobre todo si sois Alejandrosanzgólogos de corazón. ‘Te lo diré bajito’: el juego es una locura. Nada más que por tener la cara de Alejandro Sanz impresa en todos los billetes merece la pena. Es divertido y ‘Qué no te daría yo’ para poder volver a echarme una partida, la verdad.

El problema que tiene es que es demasiado caro. El juego vale alrededor de 50 euros, que son 20 euros más que el Monopoly original. Pero claro, tiene una gran cantidad de añadidos de Alejandro Sanz y eso se tiene que pagar. Nos ha parecido digna de admiración la capacidad del juego para hacernos mejores personas, para enseñarnos a gestionar nuestro patrimonio de Alejandruros y para enseñarnos a buscar el paraíso. ‘He sido tan feliz contigo’ que ‘Hice llorar hasta los ángeles’, Monopoly de Alejandro Sanz. ‘Ese último momento’ de partida, ‘Ese que me dio la vida’, me está haciendo darme ‘Golpes contra el calendario’ mientras espero la segunda edición.

‘Gracias a la vida’ por este regalo y gracias a vosotros, Xatakeros, por acompañarnos un año más. Feliz Día de los Inocentes y Feliz Navidad :)