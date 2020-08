Elon Musk mostrará el viernes un "dispositivo Neuralink operativo": esto es lo que sabemos hasta el momento

Uno de los proyectos más ambiciosos de Elon Musk es Neuralink. En pocas palabras, Neuralink es una empresa que aspira a conectar cerebros y ordenadores. Sobre el estado actual de este titánico proyecto no se sabe demasiado, más allá de que el fundador de Tesla y SpaceX asegura que seremos capaces de integrarnos con una inteligencia artificial y hasta de pasarnos música al cerebro, entre otras cosas. Sin embargo, Musk es optimista, tanto que nos ha citado este viernes para desvelar un "dispositivo Neuralink operativo".

Lo hará el viernes, 28 de agosto, a las 3 PM hora Pacífico, es decir, las 00:00 del sábado (la madrugada del sábado o el viernes por la noche). Será un streaming, por lo que a priori cualquier persona podrá verlo, y el único detalle que el CEO de Tesla ha desvelado es que veremos la versión 2.0 del "robot tejedor" que presentaron el año pasado y que se encargará de coser los hilos que conectarán nuestro cerebro al ordenador.

Lo del robot tejedor no es una metáfora. El año pasado, Elon Musk presentó un robot que, grosso modo, es una máquina de coser. La idea de Neuralink es coser hilos a lo largo y ancho de la superifice del cerebro que permitan la comunicación con el exterior. Entendámoslos como una especie de implantes, sensores y electrodos de tamaño microscópico. De hecho, los hilos tendrán un tamaño de entre 4 µm y 6 µm (un pelo humano tiene entre 15 y 100 µm)

El año pasado, más o menos por estas fechas, Neuralink explicó que ya habían hecho pruebas en ratones, a los que le habían conectado hasta 1.500 electrodos. La máquina que tenemos sobre estas líneas es, según la compañía, capaz de implantar seis hilos (192 electrodos) por minuto y sin tocar los vasos sangúineos. Estos hilos son flexibles, por lo que se pueden mover con nuestro cerebro y, a priori, reducir la posibilidad de sufrir daños.

Toda la información recogida por los hilos se transmite a un dispositivo situado en la cabeza, previsiblemente detrás o encima de la oreja. Dicho dispositivo tiene un puerto USB tipo C que se puede conectar a un ordenador para exportar dichos datos para su posterior procesado. El dispositivo que mostraron el año pasado tenía solo puerto USB, pero la compañía dijo que se podría desarrollar un sistema de transferencia inalámbrica.

La compañía dijo que las primeras pruebas con humanos comenzarían en el último trimestre de 2019 y que esperaba "tener esto en un paciente humano para finales del próximo año [finales de 2020]". Una promesa quizá demasiado ambiciosa, sobre todo si partimos de la base de que la FDA tiene que dar los permisos pertinentes y que las primeras pruebas dejaron ver que el sistema no estaba maduro.

Allá por 2019, Neuralink aseguró haber hecho 19 trasplantes en ratones con un éxito del 87% y haber registrado la función de 1.500 neuronas. No es una cifra a desechar, ni mucho menos, pero a efectos del cerebro representa lo mismo que una gota en un océano, porque se estima que el cerebro humano contiene unos 86.000 millones de neuronas. Tampoco tenemos constancia de que se hayan hecho pruebas en animales superiores como los monos, aunque Musk dijo que "un mono ha sido capaz de controlar un ordenador con su cerebro" durante la presentación del año pasado.

Sea como fuere, Elon Musk siempre ha sido optimista con sus proyectos, tanto que no ha dejado de despegar cohetes hasta que ha conseguido que uno llegue a la Estación Espacial Internacional. El empresario ha llegado a decir que la implantación del chip y la "costura" de los hilos "no es como una operación mayor, sino una especie de equivalente a una operación como LASIK (Laser Assisted in Situ Keratomileusis)". Esta operación lleva haciéndose más de 20 años y en ella se usa láser ultravioleta para corregir problemas como la miopía o hipermetropía.

En respuesta a un usuario que le ha preguntado en Twitter cómo de cerca está el procedimiento de ser tan sencillo como LASIK, Elon Musk ha dicho que "todavía está lejos de LASIK, pero podría estar muy cerca en unos pocos años". Estas palabras dejan ver que a la tecnología de Neuralink todavía le queda camino por recorrer, pero tocará esperar al viernes para saber qué tiene Musk entre manos y qué avances se han conseguido durante este año.

Aunque conectar el cerebro a una máquina pueda sonar un poco al argumento de 'Transcendence', la película en la que Johnny Depp se transfiere a un ordenador y se integra con una IA omnipotente capaz de materializarse en el mundo real, lo cierto es que el objetivo de Neuralink es un poco más "mundano", entre comillas.

El principal objetivo es "conseguir una simbiosis con la inteligencia artificial" sin que el humano "se quede atrás". El propio Musk ha dicho en alguna ocasión que "creo que incluso en un escenario en el que la IA sea benigna, nos quedaremos atrás. Por eso creo que dotarnos con una interfaz cerebro-máquina de alto ancho de banda nos ayudará a permanecer por delante".

Yes, should be possible to create a neural shunt from motor cortex to microcontrollers in muscle groups & restore movement even if someone has a fully severed spinal cord. First part has already been demonstrated with Utah array, but not as an outpatient device.