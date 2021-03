Cuando traducimos un idioma con pronombres de género neutro como el euskera o el húngaro, Google asume el masculino o femenino

El sesgo de los algoritmos es un fenómeno bien estudiado. Lo hemos visto por ejemplo en la búsqueda de imágenes al escribir "cocinar" donde los resultados son principalmente de mujeres. Ahora, a través de Reddit, vemos otro llamativo caso donde el algoritmo de Google toma la decisión de asumir el género.

Cuando nos vamos a Google Translate y decidimos traducir una frase de un idioma con elementos gramaticales neutros, como es el caso del euskera, el húngaro o el checo, Google coloca en nuestro idioma el pronombre "él" o "ella" en función del contexto. Algo que también ocurre con el inglés y el resto de idiomas donde hay un pronombre diferente para el masculino y el femenino.

En el ejemplo del húngaro que vemos en Reddit se escribe un párrafo construido alrededor del pronombre neutro "ő", que sirve para referirse de manera genérica a los dos sexos. Sin embargo, tanto en la traducción al español como al inglés se ve que "ellas son bellas" y "ellos inteligentes". De igual manera que "ella cocina" y "él es profesor". Una particularidad que no tiene por qué ser cierta en el idioma original.

Hungarian has no gendered pronouns, so Google Translate makes some assumptions pic.twitter.com/oRo0nJfnMc