Cortana se despide para siempre de los móviles: la app dejará de funcionar a partir de hoy

Y llegó el día. Tal y como estaba previsto, Cortana se despide del mundo móvil. Microsoft acaba de anunciar que desde hoy, 31 de marzo, el soporte para la aplicación de Cortana para Android y iOS habrá terminado. Cortana, por lo tanto, seguirá su camino como asistente de productividad en Microsoft 365 y las herramientas de Microsoft, a saber Teams, Outlook móvil y Windows 10.

Según exponen desde Microsoft, a partir de hoy todo el contenido creado en Cortana, como los recordatorios y las listas, ya no estará disponible en la app para móviles. No obstante, seguirá siendo accesible desde Cortana en Windows. Además, los recordatorios, listas y tareas de Cortana se sincronización automáticamente con la app Microsoft To Do, que sí se puede descargar en iOS y Android.

Hasta siempre, Cortana

El "adiós" a Cortana en iOS y Android es definitivo, hasta el punto de que a partir del 31 de marzo la aplicación móvil ya no será compatible. Es algo que sabíamos desde hace tiempo y hoy, simplemente, se hace oficial.

Es más, recientemente el primer y único altavoz con Cortana como asistente virtual, el Harman Kardon Invoke, perdió el soporte para dicho asistente. De esa manera, el altavoz queda relegado a ser un simple altavoz Bluetooth. También se espera que más pronto que tarde los Surface Headphones pierdan algunas funciones de Cortana.

Como indicábamos anteriormente, el futuro de Cortana consiste en ser un asistente de productividad para Microsoft 365, la suite de herramientas de Microsoft. Cortana no ha conseguido competir en funciones y alcance con Google Assistant y Siri, que tienen la ventaja de estar integrados por defecto en los móviles Android y en los iPhone, respectivamente, ni con Alexa, omnipresente en infinidad de dispositivos IoT.

