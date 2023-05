Alguien ha creado un monstruoso anuncio de cerveza con IA. El Valle Inquietante ha llegado para quedarse

ChatGPT es capaz de crear textos que difícilmente podríamos diferenciar de los creados por un ser humano. Lo mismo ocurre con Stable Diffusion, DALL-E 2 o sobre todo Midjourney, que son capaces de crear imágenes que parecen reales. ¿Qué pasa entonces con el vídeo?

Pues que por el momento este tipo de contenido se le resiste a las IAs generativas. Es posible crear vídeos con IA, sí, pero quienes están experimentando con este ámbito están viendo que (de momento) los vídeos generados pueden llegar a ser terroríficos.

Lo demuestra un pequeño spot publicitario de 30 segundos llamado 'Synthetic Summer' creado por Helen Power y Chris Boyle, de la productora Private Island. Su objetivo era crear un anuncio de una hipotética marca de cerveza, pero el resultado es, como poco, monstruoso e inquietante.

En el vídeo —con la célebre canción 'All Star' de Smash Mouth de fondo— se ve cómo un grupo de personas parecen estar disfrutando de una barbacoa en la que todos están bebiendo una especie de cerveza (o quizás refresco) que es claramente la protagonista del anuncio.

La idea no es nueva, pero a partir de ese concepto uno aprecia cómo todo en este vídeo es extraño y casi aterrador. Las personas tienen caras, gestos y expresiones deformadas, y también pasan cosas raras con los vasos de cerveza, que se convierten en latas de cerveza o tienen formas imposibles. El propio fuego de la barbacoa es extraño y monstruoso, como también lo es la forma en la que se beben esa cerveza y todo en el vídeo inquieta por su aspecto surrealista y deforme.

Pero claro, todo lo que se muestra en el anuncio ha sido generado por una IA. Según Ars Technica, aunque los creadores no han detallado el proceso es probable que hayan usado el modelo de IA creado por Runway y llamado Gen-2. Con él es posible crear pequeños clips de vídeo a partir de 'prompts' de texto, como sucede con ChatGPT para el texto o con Midjourney para las imágenes.

El vídeo se ha hecho viral en redes sociales, y lo más destacable es precisamente lo terrible que es. Quienes tienen acceso a la beta cerrada de Gen-2 llevan tiempo confirmando que se pueden obtener resultados decentes (sobre todo, si son de conceptos más abstractos) y terroríficos si uno le dedica a este motor de IA el tiempo suficiente, pero también es cierto que la calidad de los clips —y su longitud— los hace por el momento estar a mucha distancia del realismo y calidad que se consigue con textos o imágenes.

Esta no es no obstante la primera vez que se intenta crear un anuncio publicitario con esta tecnología: hace unos días alguien llamado 'Pizza Later' publicó en Twitter un vídeo creado también con Gen-2. La idea, la de mostrar un restaurante ficticio llamado 'Pepperoni Hug Spot' en el que se veía a la gente comer (más o menos) pizza (más o menos).

El creador de hecho comentó cómo generó el guión con GPT-4, y además de Gen-2 para el vídeo usó Midjourney para las imágenes estáticas y un sistema de síntesis de voz de la empresa Eleven Labs. Luego lo mezcló todo con Adobe After Effects y el resultado, como se puede ver en el vídeo incrustado en el tuit, es tan inquietante como el del anuncio de la cerveza.

Son varios los usuarios que están mostrando su particular creatividad en este ámbito. Un usuario de Reddit llamado Visiblemaker publicaba la semana pasada 'The Great Catspy', un tráiler creado con Gen-2 que mostraba una potencial película de ficción. Según el creador, "no sólo se inspira en el gran trabajo del director de Hollywood Baz Luhrman, sino que pretende ser una declaración a la industria cinematográfica para que vigile y siga de cerca la revolución de la inteligencia artificial". La industria —con Bruce Willis a la cabeza— está tomando nota, desde luego.

Lo cierto es que estos ejemplos son terribles y hasta cierto punto cómicos, pero lo realmente asombroso es que esta tecnología solo tiene un mes de vida. No parece difícil imaginar un futuro próximo en el que generar toda una película a través de la IA sea posible. Una que podría ser difícilmente distinguible de cualquier producción actual con actores humanos.

En Xataka | ¿Qué robot te causa más temor? El test del Valle Inquietante