OnePlus confirma estar trabajando en su propio smartwatch: llegará a principios de 2021

Llevamos, literalmente, desde 2014 oyendo hablar del reloj inteligente de OnePlus. Se ha hablado en infinidad de ocasiones del dispositivo, hasta el punto de que Carl Pei, su cofundador y ex CEO, compartió algunos bocetos del dispositivo en su perfil de Twitter (tweet que ha sido eliminado, por cierto).

En dicho tweet decía Pei que era "lo que pudo ser y nunca será". Sin embargo, los rumores de este reloj seguían circulando pero ahora Pete Lau acaba de decir que, efectivamente, el OnePlus Watch (como se espera que se llame) es real. La compañía está trabajando en él y afirman que será anunciado a principios del año que viene.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj