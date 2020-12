Un zoológico en el smartphone: Google añade 50 nuevos animales en realidad aumentada directo en el buscador

Añadir animales y otras criaturas en 3D y realidad aumentada está siendo una de las obsesiones de Google este año. Desde que en marzo de 2020 añadió los primeros animales, poco a poco ha ido añadiendo más y otros sujetos que se pueden ver directamente desde la app de Google en la mayoría de smartphones. Hoy añade 50 animales más.

Según ha anunciado la propia compañía, ya se encuentran disponibles hasta 50 nuevos animales directo en el buscador mediante real aumentada. Al buscar alguno de estos animales uno de los primeros resultados de búsqueda es uno especial que visualiza el animal en tres dimensiones. Se puede mover, verlo desde cualquier ángulo, cambiar su tamaño o dejarlo a tamaño real entre otras cosas.

En Android Police recogen una lista completa de los animales que ha añadido Google esta vez. Destaca entre ellos multitud de razas de perros, algunos gatos como el Maine Coon o el Bosque de Noruega y otros tan peculiares como el hipopótamo o la cebra.

Hip(po), hip(po), hooray! 🦛 There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap "View in 3D" to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z