El estado de la realidad virtual: tres años después, la escena del VR no termina de despegar

Dos noticias han sacudido recientemente la apacible (algunos dirían que demasiado) escena de la realidad virtual, y van en direcciones opuestas. Por un lado, Facebook compra el estudio que firmó el que para muchos es el juego más relevante de la última generación de productos de realidad virtual, 'Beat Saber'. Por otro, Phil Spencer, director de Xbox, desdeña todo el fenómeno de la VR, diciendo abiertamente que "nadie está pidiendo realidad virtual" -con la consiguiente pitada de los fans-.

Pero vayamos por partes. El estudio que ha comprado Facebook es Beat Games, responsables de 'Beat Saber', un juego de realidad virtual definido como una mezcla de 'Fruit Ninja' y 'Guitar Hero'. Es una observación bastante precisa: el jugador se mueve por un entorno virtual tipo 'REZ' y tiene que ir eliminando bloques vectoriales al ritmo de la música, en el sentido que le indican unas flechas y usando los dos controladores manuales como si fueran sables láser. El título ha vendido más de un millón de copias, pero el tamaño de Beat Games sigue siendo muy modesto: apenas ocho empleados.

Beat Games se unirá a Oculus VR, el estudio fundacional de la realidad virtual (que recientemente perdió a su directivo-celebrity, John Carmack), adquirido por Mark Zuckerberg en 2014 por más de dos mil millones de dólares. Seguirán, de todos modos, manteniendo su independencia y conservando sus cuarteles generales en Praga. Este movimiento obedece al cambio de orientación reciente de Oculus, que después de financiar a multitud de proyectos de estudios independientes para que experimentaran con los dispositivos de la compañía, llevan un par de años centrándose en unos pocos estudios específicos para que desarrollen títulos potentes para la plataforma.

Queda saber qué pasará con los muchos fans que han torcido el morro ante la adquisición del estudio, ya que uno de los grandes alicientes del juego era que el estudio había liberado herramientas para generar niveles con cualquier canción, algo que sin duda puede llevar a conflictos legales si tiene más visibilidad. El efecto Facebook puede llevar tanto a un corte radical de estos mods como a una mayor facilidad para que muchos de éstos funcionen legalmente. La actitud de la compañia, de momento, es la de que "aprecian el valor que los mods aportan a Beat Saber cuando se hacen legalmente y respetando nuestras políticas", y que harán todo lo posible por preservar ese valor.

Mientras tanto, Phil Spencer ha soliviantado a los defensores de la VR afirmando que Xbox Scarlett, el próximo proyecto de consola de Microsoft, no tendrá soporte para realidad virtual porque "nadie la está pidiendo". Fue en una entrevista con Stevivor, donde también afirmó que el mercado de la VR crece muy lentamente y que ninguno de los juegos o dispositivos de esa naturaleza tiene un impacto real en las listas de ventas globales.

Fair feedback. I've said publically, I love how our industry has pioneered: AI, physics, 3D, RT, VR/AR etc. For us, it's about focus on our innovations right now. I've played some great VR games, I got to play HL:Alyx in the summer, amazing. It's just not our focus with Scarlett