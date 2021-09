Salesforce anuncia la función clips para Slack: audios y vídeos cortos al estilo TikTok con la que quieren eliminar reuniones innecesarias

Con la compra de Slack, Salesforce dio un golpe encima de la mesa en el mercado del software profesional y apuntó directamente a Microsoft. La lucha por convertirse en el principal proveedor de herramientas para empresas estaba servida, y ahora, casi un año después de aquella adquisición, los de San Francisco muestran sus armas: acaban de anunciar en una rueda de prensa internacional la integración de la mayoría de sus productos en el chat profesional y el lanzamiento de algunas funciones nuevas en esta plataforma de mensajería instantánea con las que quieren transformar la relación digital entre los trabajadores.

La principal novedad en este sentido son los clips de Slack, una nueva herramienta con la que se podrán mandar pequeños cortes de audio y vídeo a través de la plataforma para que los trabajadores se puedan comunicar “de una forma más rápida y efectiva” con sus compañeros, superiores y subordinados, aseguran desde Salesforce.

Estos clips de audio y vídeo podrán ser archivados por los usuarios por si necesitan consultarlos más adelante e incorporan las opciones de ser ralentizados o acelerados y de ser transcritos automáticamente, por si el trabajador necesita tener su contenido en texto.

“En el ámbito empresarial empleamos mucho tiempo en comunicarnos, una gran inversión de tiempo que no siempre tiene un reflejo en la productividad. Nuestra propuesta es liberar de reuniones innecesarias para que se pueda aprovechar mejor ese tiempo, apostamos por un cambio de mentalidad. Con los clips puedes enviar una comunicación rápida sin necesidad de concertar una reunión de media hora, hacer una llamada o estar conectado. Es una solución flexible y rápida, que además sirve para reproducir las conversaciones que podrías tener en persona en la oficina”, ha explicado Stewart Butterfield, CEO de Slack, en la rueda de prensa.

La noticia de que Slack iba a incorporar estas funciones no es nueva, ya que el pasado marzo tanto Butterfield, en una entrevista, como Slack, a través de su blog corporativo, adelantaron que estaban trabajando en innovaciones de estas características, tal y como ya informamos en Xataka. Sin embargo, hasta ahora se desconocían más detalles y no estaba claro que finalmente se pudiesen implementar, ya que en ese mismo mes de marzo la plataforma de chat profesional tuvo que retirar precipitadamente otra herramienta de mensajería directa a las pocas horas de lanzarla por no medir bien el impacto negativo que podía tener. Ahora, la implementación de los clips de Slack es oficial.

Integración casi total de Salesforce en Slack

La otra gran novedad que los responsables de Salesforce han compartido en la rueda de prensa es la integración de casi todas sus herramientas en Slack, con lo que quieren convertir a la plataforma de chat en un centro de trabajo completo al estilo Microsoft Teams.

“Slack ya no es sólo un chat, con estas integraciones pasa a ser una plataforma completa de trabajo. Con estas integraciones no necesitas enviar un email o hacer una llamada, tienes todo lo que necesitas para comunicarte con tu equipo en Slack”, ha señalado Bret Taylor, presidente y jefe de operaciones de Salesforce.

Estas integraciones permitirán, por ejemplo, crear alertas que avisen a todo el equipo a través de Slack de nuevas publicaciones en la web, desarrollar aplicaciones de código bajo con acciones y aprobaciones entre empleados directamente en el chat o crear notificaciones con datos y analíticas de cualquier aspecto de la empresa, entre otras muchas. También se podrán instalar múltiples herramientas comerciales directamente en la plataforma de mensajería para que los equipos de ventas puedan trabajar en diferentes aspectos sin salir de ella.

También han integrado una herramienta de salud y productividad enfocada en los empleados que usen Slack y las distintas herramientas de Salesforce: Slack-First Healthcare. Según explican, esta función permitirá a los trabajadores acceder a información sobre bienestar y rendimiento directamente en la plataforma de mensajería, crear alertas y realizar consultas que serán respondidas por bots.

Para las instituciones educativas han lanzado Slack-First Education, con la que señalan que se puede crear un campus digital que integre a todos los miembros de la institución y facilite su comunicación.

Y para instituciones gubernamentales han habilitado GovSlack, una versión del chat profesional que cumple con los fuertes requisitos de seguridad exigidos por las administraciones públicas que se ejecuta sobre sistemas certificados por los gobiernos y que permite a estos utilizar todas las herramientas de comunicación y gestión de datos de Salesforce directamente en Slack.

Salesforce ya anunció en agosto las primeras integraciones de sus herramientas en Slack. En aquella ocasión, los norteamericanos incluyeron en el chat profesional las funciones de ventas, marketing y análisis de datos de Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud y Tableau.