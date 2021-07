Tras completar la compra de Slack, Salesforce quiere ser "el sistema operativo" del trabajo híbrido

Casi ocho meses después de anunciar su intención de compra, Salesforce ha completado la adquisición de Slack por 27.700 millones de dólares.

Salesforce asegura que la combinación de Salesforce y Slack tratará de crear “el sistema operativo empresarial para el nuevo mundo del trabajo”, en el que empleados, compañeros, proveedores y clientes colaboran de forma virtual.

Trabajar desde cualquier lugar

Cabe recordar, además, que Slack ya estaba trabajando, antes de completar su integración en Salesforce, en dotar a su producto de nuevas funcionalidades para permitir esas charlas informales que se dan en las oficinas pero trasladadas a un espacio virtual como su aplicación.

“Las empresas de todo el mundo han aprendido una cosa durante el último año: si no tienes una forma digital de conectarte con tus empleados, clientes y socios, no tienes muchas posibilidades de sobrevivir”, asegura la compañía. “Las oficinas centrales ya no están en Madison Avenue o Main Street, están en la nube. Todas las empresas, en todas las industrias, deben optimizar la experiencia de un cliente, un empleado y un socio en lo digital”.

La primera consecuencia de este acuerdo es que combinará Slack con Salesforce Customer 360, su plataforma de datos de clientes que introdujo en 2018 y que permite a las empresas conectar aplicaciones de Salesforce y datos en toda la empresa.

Denuncia contra Microsoft

Slack mantiene tiene una denuncia antimonopolio contra Microsoft. La compañía argumentaba que mientras que Slack está disponible como un servicio y una aplicación independientes con varios niveles de precios, Microsoft Teams viene como parte de una suscripción a Office 365. Algo que permite, según la compañía, a Microsoft abusar de su posición dominante para forzar a millones de usuarios a elegir Teams frente a Slack.

Cuando Microsoft anunció que Teams pasará a estar integrado en Windows 11, Slack reaccionaba diciendo que “dejar elegir es mejor que bloquear las opciones, las opciones abiertas son mejor que las cerradas y la competencia leal es lo mejor de todo”.

No está claro cómo puede afectar a esta denuncia el hecho de que Slack pase a ser una unidad operativa dentro de Salesforce.

La batalla por la colaboración

El auge del teletrabajo impulsado por la pandemia ha impulsado el uso de las herramientas de colaboración en las empresas. Zoom y Microsoft Teams fueron dos de las grandes ganadoras, especialmente en lo que a videoconferencias se refiere.

Con la integración de Slack, Salesforce puede tener integraciones más fáciles con otros productos. El objetivo, además, es ser la plataforma del trabajo del futuro.

“Tenemos una oportunidad única en una generación de repensar y remodelar cómo y dónde trabajamos”, asegura el cofundador y director ejecutivo de Slack, Stewart Butterfield, quien continuará dirigiendo Slack después de la adquisición. "Salesforce y Slack están en una posición única para liderar este cambio histórico hacia un mundo en el que lo digital sea primero".

Cabe recordar que fue en febrero cuando Salesforce declaró abiertamente que la jornada laboral de 9 a 17 horas había muerto.