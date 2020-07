Slack demanda a Microsoft ante la Comisión Europea: más de diez años después, Office y Teams provocan que Microsoft vuelva a ser investigado

Microsoft no se enfrenta a una investigación de la Comisión Europea desde 2008. Aquella vez derivó en una multa histórica por el uso de Internet Explorer y Windows. Ahora Slack, la suite de productividad, ha decidido demandar a Microsoft ante la Comisión por un supuesto caso de abuso dominante de su posición.

Según explica Slack, Microsoft ha "enlazado ilegalmente Teams junto a la suite Office, obligando a su instalación a millones de usuarios y ocultando los verdaderos costes a los clientes empresariales".

"Slack amenaza la posición de Microsoft en el correo electrónico, la piedra angular de Office, lo que significa que Slack amenaza el dominio de Microsoft en el software empresarial", explica Jonathan Prince, VP de comunicaciones de Slack. "Esto es algo mucho más grande que un Slack contra Microsoft. Slack simplemente quiere una competición justa".

