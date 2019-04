Mark Zuckerberg (Facebook): "El futuro es privado"

No por mucho repetir una idea se convierte en realidad. "Hoy vamos a hablar de cómo construir una plataforma de social media centrada en la privacidad". Con estas palabras empezaba Mark Zuckerberg su conferencia anual Facebook F8 2019. Un evento donde nos han mostrado entre otras novedades el nuevo rediseño de la red social.

Los cambios de Zuckerberg encima del escenario son notables. Empezó improvisando, para después estar demasiado "robotizado". Este año ha intentado parecer más natural y cercano, aunque con una risa nerviosa que descoloca. "El futuro es privado" afirma rotundamente el fundador de Facebook. Tal es así, que se ha convertido en el lema de la conferencia de este año. Una frase que proveniente de una empresa envuelta en la polémica con la gestión de datos genera cuanto menos dudas sobre su honestidad.

"Sé que mucha gente no está muy segura de que vayamos en serio por esto. Sé que no tenemos la mejor reputación en lo que se refiere a privacidad ahora mismo, por decirlo finamente". Zuck se sinceró encima del escenario y sonaba factible, sin embargo viniendo de Facebook es difícil de creer.

"Novedades para una plataforma más centrada en la privacidad". Así reza la descripción oficial de lo que hemos visto este año en el Facebook F8 2019. Sin embargo una vez repasamos todo lo presentado no encontramos grandes novedades específicas que mejoren la privacidad de los usuarios.

Zuckerberg asegura que llevan tiempo consultando con expertos, mirando a ver cuál va a ser el camino de su plataforma orientada a la "privacidad". No es la primera vez que escuchamos este año a Zuckerberg explicar que se centrarán en la privacidad, aunque en este evento hemos visto algunos detalles más. La estrategia pasa por una serie de parámetros relacionados: interacciones privadas, cifrado, seguridad, reducir la "vida" de los contenidos, interoperabilidad y almacenamiento seguro. Estas son las seis características que tendrán las redes sociales en el futuro según Facebook. Y bajo estos criterios es como intentarán construir sus herramientas.

A cada nuevo servicio o herramienta que mostraban, desde el escenario nos repetían lo de "comunicarse de forma privada". Pero luego pese a la insistencia, las novedades centradas en privacidad y seguridad han sido escasas.

La principal novedad a nivel de seguridad es que las conversaciones con cifrado end-to-end llegan a Facebook Messenger, un añadido que WhatsApp ya posee desde hace tres años y que se antoja básico para una aplicación de mensajería con más de 1.300 millones de usuarios.

Las secciones con contenido efímero cobran importancia, como es el caso de las 'stories'. Pero es una tendencia global y no vemos forma que Zuckerberg se apunte un tanto con esto. Secret Crush sí parece más orientada a conseguir una comunicación privada más cercana. Una lista privada de gente con la que querrás ser "algo más que amigos". Lo que ocurre es que la privacidad que le pedimos a Facebook está relacionada con la forma en la que la red social se relaciona con nosotros, no cómo lo hacemos entre los usuarios.

Como explica Sheera Frenkel, reportera de ciberseguridad del New York Times, la cuestión es cuánta gente creerá en Facebook para construir un espacio privado. Según lo que nos han mostrado en el Facebook F8 2019, quieren que traslademos nuestras conversaciones alrededor de nuestros conocidos cercanos, pero no se dan detalles sobre cómo gestionará Facebook ese espacio todavía más personal.

Zuckerberg is describing Facebook’s shift as that from being a public square, to being a conversation in your living room. The question is how many people will trust FB to build that living room.