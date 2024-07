Logitech vislumbra un futuro para el ratón que casi nadie imaginaba: una suscripción de por vida

A principios de este año hablábamos de determinados signos que evidenciaban un posible colapso del sistema de suscripción tal y como lo conocemos. Ya no solo pagábamos por Netflix, sino que también lo hacíamos por otros servicios de vídeo bajo demanda, plataformas de música, videojuegos, productividad, entre otras. Este modelo de cuotas mensuales incluso rompió las barreras de lo digital para llegar, por ejemplo, a los vehículos. BMW quería 18 dólares al mes a cambio de disfrutar de asientos calefactables en algunos de sus modelos.

Muchas compañías, sin embargo, no le temen a la fatiga de la suscripción. De hecho, creen que pueden tener una propuesta lo suficientemente buena como para conquistar a cierto grupo de usuarios. Logitech es una de ellas. Hanneke Faber, directora ejecutiva de la compañía de periféricos, cree que un ratón que dure para siempre podría sostener un modelo de negocio basado en suscripción para la compañía. Se trataría de un dispositivo que se compraría una única vez que se actualizaría con el tiempo posiblemente a cambio de una tarifa recurrente.

Un ratón con suscripción

Los comentarios de Faber provienen del podcast Decoder de The Verge. La ejecutiva, cabe señalar, no habló de un producto de suscripción completo, pero es interesante ver qué postura tiene la compañía al respecto. Ella cuenta que los miembros de un "centro de innovación de Logitech" estuvieron trabajando en un “ratón para siempre” equivalente a un reloj de esos que se usan casi toda la vida. “No pienso en tirar mi reloj. Entonces, ¿por qué tiraría mi ratón o mi teclado si es un ratón de fantástica calidad, bien diseñado y con software?”, dijo.

“El ratón eterno es una de las cosas a las que nos gustaría llegar”, añadió la ejecutiva. Desafortunadamente no hay imágenes de aquel diseño conceptual, pero sabemos que lo que impulsaría la longevidad del producto serían software y servicios actualizados. El dispositivo, explicó la entrevistada, también “era un poco más pesado”. No estamos seguros, no obstante, si la compañía contemplaría la posibilidad de algún tipo de sustitución del producto, por ejemplo, en caso de problemas mientras se esté pagando la suscripción.

La idea de ofrecer un ratón de suscripción es de momento solo una idea. Logitech no está considerando realmente ofrecer este producto en el corto plazo, aunque ha estado añadido varias funciones por software a sus dispositivos. Algunos periféricos de la compañía tienen un botón dedicado a invocar ChatGPT. Se trata de una de las tantas funcionalidades que ofrece Logi AI Prompt Builder en el software Logi Options+ para Windows y macOS. Y tú, ¿escogerías un ratón de suscripción para tu día a día?

Imágenes | Milad Fakurian

