Viya, la gran influencer china con más de 120 millones de seguidores, ha sido bloqueada en todas sus redes sociales tras evadir impuestos

Era la Kardashian oriental. Huang Wei, más conocida como 'Viya', estaba considerada la gran influencer China, con más de 120 millones de seguidores entre las distintas redes sociales. Pero de la noche a la mañana, tras descubrirse que había evadido impuestos durante 2019 y 2020, sus redes sociales han sido bloqueadas.

Los números de Viya impresionan. En 2020 logró acaparar hasta 37 millones de espectadores en streaming y producir ventas de hasta 365 millones de dólares en un solo día. Era la reina del streaming, embajadora de Alibaba y con unos honorarios que podían ascender hasta unos 30.000 euros por vídeo en directo.

Su reputación era tan alta que incluso participó en la celebración nacional del nuevo año chino. Precisamente también su buena relación con el gobierno le había llevado a la primera línea en todo tipo de promociones de la administración china. Pero ahora todo ha cambiado.

Viya habría evadido impuestos por un valor de 110 millones de dólares. Ahora, según explica Reuters, las autoridades de Hangzhou han multado a la influencer con 1.340 millones de yuan, unos 210 millones de dólares, por el pago de las tasas y penalizaciones. Se estima que la fortuna de Viya es de alrededor de unos 1.400 millones de dólares.

China's No.1 shopping influencer Huang Wei, AKA Weiya, was fined totaling 1.341 billion yuan by tax authorities for evading and less paying tax by concealing personal income and falsely declaring the source of income.$BABA #Taobaohttps://t.co/YaCmpuZ7SK pic.twitter.com/roR3diJDt2