'Super Nintendo World': detalles, fotos y vídeos de la nueva sección temática que llegará a los parques Universal Studios

Todo fan de Nintendo conoce bien a los personajes de la compañía, y por algunas extraña razón Nintendo no había querido que dichos personajes salieran de sus videojuegos y consolas. Por fortuna, esta mentalidad cambió hace unos años y ahora se muestran más abiertos a nuevas experiencias, donde se incluyen juegos para smartphones, películas y hasta nuevas secciones temáticas en parques de atracciones.

En 2015 se anunció que Nintendo estaba uniendo fuerzas con Universal para dar vida a 'Super Nintendo World', una nueva sección temática dedicada a los personajes de la compañía que estaría en exclusiva dentro de algunos parques Universal Studios en todo el mundo. En el caso de Universal Studios Japón, la construcción inició en 2017 y está planeada para ser la primera en abrir justo unos días antes del arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Como parte de esto, y a unos cuantos meses de que 'Super Nintendo World' abra sus puertas, han ido surgiendo datos, fotos y vídeos que ahora recopilamos para darnos una idea de lo que está preparando Nintendo y Universal, donde darán vida por primera vez a algunos de los personajes más famosos del mundo.

En un movimento obvio, tanto por el origen del Nintendo como por el arranque de los Juegos Olímpicos, el primer 'Super Nintendo World' abrirá sus puertas en Universal Studios Japón, en Osaka, durante la primavera de 2020 en una fecha aún por confirmar.

Primero abrirá una de las dos secciones que se tienen programadas, la cual se centra en el Mushroom Kingdom. Aquí nos encontraremos con el Castillo de Bowser, el Castillo de Peach y una enorme ladera que simula el ya famoso escenario de Super Mario, donde incluso está el famoso mástil de la bandera de Mario en lo más alto.

La segunda sección está programada para abrir durante 2021 y estará dedicada a Donkey Kong. Aquí se espera que la ambientación sea completamente basada en los juegos de este personaje, con ese estilo de jungla donde incluso nos encontremos con otros personajes como Rambi el rinoceronte, Diddy Kong y hasta Funky Kong.

Toda esta nueva sección contó con un presupuesto de 60.000 millones de yenes (unos 550 millones de dólares). Para dar un poco de contexto, la sección dedicada al 'El Mundo Mágico de Harry Potter' representó un gasto de 45.000 millones de yenes (unos 400 millones de dólares). Y es que Nintendo está apostando fuerte por estas nuevas secciones, que buscan que sean toda una experiencia inmersiva.

Así fue la ceremonia del inicio de construcción de 'Super Nintendo World' en 2017:

Según confirmó la misma Nintendo y Universal, 'Super Nintendo World' en Japón arrancará con dos atracciones: una llamada 'Yoshi's Adventures' y otra que por el momento sólo es conocida como 'Mario Kart'.

En el caso de 'Yoshi's Adventures' se tratará de un paseo familiar donde nos montaremos en el lomo de Yoshi para dar un recorrido por el Mushroom Kingdom. Se dice que será un recorrido que traerá el juego a la realidad, ya que además de la tematización, habrá más de 40 animatronics dentro de un paseo tanto en interiores como exteriores, de hecho se habla que saldremos por algunas zonas de la enorme ladera de Super Mario.

Pero la que sin duda llama más la atención será la atracción de 'Mario Kart', ya que los responsables del parque han confirmado que será el juego más avanzado tecnológicamente e inmersivo. Aún no hay más detalles oficiales, pero se habla de que será una montaña rusa techada a la que se entrará por el Castillo de Bowser. Contará con tecnología de última generación para hacer el carrito se mueva simulando todo tipo de acciones, desde derrapes hasta vuelos e inversiones. También se dice que contará con elementos de realidad aumentada.

En el siguiente vídeo se puede ver esta tecnología recién anunciada para atracciones basadas en carreras de coches, donde el rumor dice que esta tecnología es la que veremos en la nueva atracción de 'Mario Kart'.

Ya para 2021, cuando abra la segunda sección dedicada a Donkey Kong, aquí encontraremos otra atracción que llevará por nombre 'Mine-Cart Madness', y se basará en la famosa mina y su loco recorrido que conocimos en los videojuegos de Donkey Kong. Se habla de que el fabricante del juego es el mismo que el de 'Mario Kart', sólo que aquí no habría realidad aumentada y se mezclarían escenarios interiores y exteriores.

En el resto del parque habría por supuesto tiendas y restaurantes, todo bajo la temática ya sea de Mario o Donkey Kong. De acuerdo a una supuesta maqueta filtrada de la nueva sección en Singapur, se ve que habría un Café de Toad, así como un montón de detalles que en directo seguramente serán toda una experiencia.

Adicional a esto, y como parte de esa promesa de "inmersión", se confirmó que los visitantes al parque recibirán una pulsera con un beacon Bluetooth que será compatible en 'Super Nintendo World'. No se ha dicho para qué servirá concretamente, pero se habla de que será para hacer puntos en actividades y descubrir secretos, los cuales se podrán enlazar con una Nintendo ID para obtener monedas que se podrán intercambiar por juegos o contenido extra en las consolas de Nintendo.

Además de Universal Studios Japón, 'Super Nintendo World' estará en los parques Universal en Orlando, Hollywood y Singapur, éste último fue parte de un reciente anuncio ya que no estaba contemplado en un inicio.

En cuanto a los parques de Estados Unidos, en California y Florida, aún no hay fecha de inauguración pero se sabe que ya están trabajando en las secciones desde hace varios meses. Aquí hay que destacar que por cuestiones de espacio se dice que no todas las secciones y atracciones estarían disponibles, por lo que algunos parques tendrían más o menos cosas.

En el caso del parque de Singapur, al que corresponde la maqueta filtrada, se cree que sería el 'Super Nintendo World' más grande de todos y el único que abriría con todas las secciones al mismo tiempo. Los rumores apuntan a una inauguración a finales de 2020 inicios de 2021.

Por otro lado, hace unos días el usuario de Twitter conocido como @LCASTUDIOS_USJ publicó un montón de fotos del actual estado de 'Super Nintendo World' en Japón. Aquí ya se puede ver la ladera con el mástil, que se vería desde cualquier zona del parque, así como más detalles de la ubicación y esa tematización que luce espectacular.

