'Stranger Things' ya tiene su set de LEGO oficial: más de 2.000 piezas para tener mundos en uno y muchos detalles de la serie

En LEGO saben cómo cautivarnos con sus sets y el que han preparado ahora es una pasada si has estado enganchado a uno de los éxitos más entrañables y escalofriantes de Netflix. ¿Quieres unirte a Eleven y a sus amigos en la caza de los Demogorgons? Pues podrás hacerlo a pequeña escala con el LEGO de 'Stranger Things'.

El set se denomina 75810 The Upside Down e incluye figuras de los principales personajes de la serie. El nombre no es casualidad, ya que la idea es que parte del juego se base en la ida y vuelta entre el mundo real y ese upside down que tanto misterio y tensión crea en la producción de Netflix.

Cuando hasta el Demogorgon es adorable

Con los LEGO que pueden tener tirón pasa como con los smartphones esperados: también hay rumores y filtraciones. Y en esta ocasión se había podido ya ver parte de lo que incluía este set. Ahora ya es oficial y está en la web del fabricante, pudiendo ver todo lo que incluye.

Lo que permite el 75810 The Upside Down es que pueda construirse al mismo tiempo ese upside down y la casa de los Byers. El set tiene 2.287 piezas en total e incluye figuras de Eleven, Mike Wheeler, Lucas Sinclair, Dustin Henderson, Will Byers, Joyce Byers, el jefe de policía Jim Hopper y, por supuesto, el Demogorgon.

Por las imágenes vemos que el nivel de detalle es bastante alto dentro de lo que se puede conseguir con los bloques y figuras, con la habitación de Will, ese salón que también dio bastantes momentos sobre todo en la primera temperada de la serie o toda la parte del "otro lado", con unos colores más oscuros y completamente en espejo con la parte real. Por supuesto, están las letras y las luces en la pared del salón, eso era esencial.

Además hay mobiliario, utensilios del hogar y otros detalles para que sea un set completo tanto a nivel de coleccionista como para quienes vayan a jugar con él. En la habitación de Will se ven también detalles como los posters de películas o dibujos, y además vemos que se incluye el coche del jefe Hopper y detalles como los walkie-talkies y, ojo, un Eggo para Eleven (los gofres que tanto le gustan).

Un set que vale por dos y que podremos obtener pronto

Además de los sets oficiales de LEGO resulta increíble ver lo que los aficionados llegan a crear de motu proprio. Hace unos meses os enseñábamos también una maravilla a tamaño real: un Bugatti Chiron construido con millones de piezas de LEGO que además funcionaba como un coche normal. Y no es ni mucho menos el primer bólido construido con el popular juego de piezas, también vimos un McLaren 720S y un coche de Fórmula 1, ambos requiriendo cientos de miles de piezas.

En este caso se unen dos aficiones, la de montar los LEGO y la "adicción" a esta serie de Netflix que jugó mucho la carta de los guiños ochenteros. El Stranger Things LEGO 75810 The Upside Down está disponible ya en la web para si compra por un precio de 199,99 euros / 199,99 dólares para los miembros VOP y en tiendas a partir del 1 de junio. Las piezas están repartidas en once bolsas y montado mide unos 32 x 44 x 21 centímetros