Si quieres tener un panel de control de un reactor nuclear en casa, haz sitio y aprovecha: se subasta uno online

A grandes rasgos, es bastante difícil no encontrar cierto producto a la venta en internet, sea lo que sea. Pero la red nunca deja de sorprendernos y lo de comprar portaaguacates o luces para nuestro inodoro resulta casi hasta normal si lo comparamos con el hecho de que podemos adquirir nuestro propio panel de control de un reactor nuclear.

En realidad no es tal cual una compra y si de verdad lo queremos tendremos que pujar, porque lo podemos encontrar en el portal de subastas Bidspotter. Eso sí, daos prisa si os interesa porque el mejor postor tendrá que proponer su suma antes del 2 de junio.

Sé Homer Simpson o Anatoli Diátlov en tu propia casa por un módico precio y el mayor realismo posible

En Xataka tuvimos la oportunidad de ver en detalle cómo es la sala de control de una central nuclear gracias a la réplica exacta (al milímetro) que hay en San Sebastián de los Reyes (España) de la sala de control de Almaraz. Un lugar con incontables botones, controles y pantallas que implica una labor compleja y delicada para los técnicos, como quizás revivieron de la manera más dramática posible en la serie 'Chernobyl'.

De hecho, el éxito de esta serie nos sirve para sacar a colación algo tan real como inexplicable: el morbo interés por lo nuclear, viendo incluso que tras el éxito de 'Chernobyl' se produjo un aumento en el numero de visitantes a Chernobyl y Pripyat con interés turístico por el (por desgracia) famoso reactor 4. Quizás por esto, este propietario de Skegness, Lincolnshire (Reino Unido), ha visto opción de subastar un panel de control de una central nuclear (deshabilitado).

Ya van más de 20 pujas y la más alta es, en estos momentos, de 260 libras esterlinas, unos 288 euros al cambio. Eso sí, si no somos de la zona y/o no disponemos de un transporte para llevárnoslo habría que ver las opciones de envío, ya que no debe ser precisamente barato.

El panel de control en subasta y en todo su esplendor. Imagen: Bidspotter

Como dice el escritor británico Warren Ellis, que se hizo eco de ello al recibir un chivatazo, no hay ningún detalle en la descripción (lo cual no deja de ser algo sospechoso, vaya). No sabemos a qué central nuclear perteneció, pero parece disponer de indicaciones además de los controles y monitores que implican estos grandes cuadros de mando.

Si queréis intentar comprarlo ya sabéis, tenéis hasta el 2 de junio para pujar. De momento está por un precio por debajo de muchos móviles de gama media al menos sin contar el envío, así que podéis pensar que por menos de lo que vale un Realme o un Xiaomi podéis jugar a controlar un reactor nuclear de la manera más cercana posible, sin siquiera tener que adentraros en la Deep Web para comprarlo.