El puente más alto del mundo está en China y es una locura de la ingeniería: 565 metros sobre las aguas del río Beipan

En China se junta el gusto por las megaconstrucciones con una orografía que a menudo parece empeñada en ponérselo difícil a los ingenieros. Resultado de esa combinación, de una pasión indisimulada por lo XXL que ya le ha llevado a crear megaturbinas, presas gigantescas y túneles y viaductos de infarto y del accidentado relieve de la región de Guizhou, es el puente Beipanjiang, también conocido como Duge. Su estructura es tan increíble que le ha valido dos honores pese a no llegar todavía a los siete años: colarse en las páginas del Guiness World Records como el puente más alto del mundo y convertirse en toda una atracción que despierta el interés de turistas deseosos de sacarse un selfie con su silueta de fondo.

Motivos no les faltan.

No apto para viajeros con vértigo. En el complejo y a menudo delirante mundo de los megapuentes de récord, el Duge merece un lugar propio. Propio y destacado. El viaducto es una estructura atirantada levantada en la provincia de Guizhou (China) que se inauguró hace siete años, el 29 de septiembre de 2016, tras cinco años de trabajos y una inversión que superó los mil millones de yenes, más o menos unos 144 millones de dólares. Si por algo destaca no es sin embargo por su coste, sino por sus medidas, que le han abierto las puertas del club Guinness.

El viaducto, durante su construcción.

¿Y qué medidas son esas? Duge es bastante amplio. Suma cuatro carriles y alcanza los 1.341 metros de longitud, una extensión que le permite atravesar el río Beipan, en la frontera entre Yunnan y Guizhou. Pero sobre todo Duge es alto, muy, muy algo. Su plataforma se alza a 565 m en pleamar media, bastante por encima del One World Trace Center, que incluso contando su antena no llega a 550 m.

¿Por qué es importante? Porque esas dimensiones le han valido el título de "puente más alto del mundo", como todavía figura en la web de Guinness World Records y lo presentaba hace solo unos días Xinhua, la agencia de noticias estatal de la República China. Hay otros puentes a altitudes sorprendentes y columnas de talla despampanante, pero Duge es el que tiene mayor distancia vertical entre su plataforma y la superficie sobre la que se alza. Que sea tan simbólico y se haya convertido en un atractivo turístico, no se debe solo a esa marca mundial.

Duge ha sido el primer viaducto en superar la barrera de los 500 m de altura y también la primera estructura atirantada en alcanzar el disputado título de puente más elevado del mundo. La mayoría de los que figuran en ese peculiar "TOP 5" no apto para cardiacos con vértigo son de hecho construcciones en suspensión, como la de los ríos Sidu y Puli o la de Jin´an, tres estructuras localizadas en China.

¿Manejamos más datos? Sí. Sin duda el dato que más impresiona de Beipanjiang es el de su altura, 565 m sobre el cañón del río Nizhu, equivalente a un edificio de 200 pisos, pero no es el único que manejamos. Su torre oriental alcanza los 269 m, lo que la convierte también en una de las mayores del mundo, y su vano más amplio se extiende 720 m. Su diseño y construcción puso a prueba a los más de 1.000 ingenieros y técnicos que, precisa la BBC, asumieron el encargado.

"Es un logro extraordinario. Las condiciones en las que fue construido fueron muy, muy extremas", explica a la cadena Simon Pitchers, de la Institución de Ingenieros Estructurales de Reino Unido: "Tiene muchos cables que sostienen su tablero y la clave es no poner demasiada ni demasiada poca tensión en cada uno".

Más allá de las cifras. El Duge quizás sea un puente digno del Guinness World Records, pero su función no es conquistar títulos o esa no es al menos su principal tarea. Si las autoridades chinas acudieron a Guizhou Road & Bridge Group fue para mejorar las conexiones en la provincia de Guizhou, al suroeste del país.

El viaducto forma parte de la autopista G56, una extensa carretera que comunica Hangzhou y Ruili, dos urbes que quedaban separadas por cinco horas de viaje. Con la nueva estructura ese tiempo de viaje se acortó de forma sensible. Sus ventajas para el desarrollo de la región las reconocía hace no mucho The Sunday Times.

Imágenes: (ShakyIsles) Wikipedia y HighestBridges (Wikipedia)

