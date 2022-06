La otra revolución fértil: las megaciudades del mundo están dejando de tener hijos a velocidad récord

El futuro es de las ciudades. Hay pocas dudas al respecto. Podrá haber variaciones, oscilaciones, cambios e imprevistos —la pandemia y sus efectos demográficos es un buen ejemplo—, pero la tendencia es clara y se lleva viendo venir desde hace tiempo. Que las áreas urbanas se vayan a llevar la tostada demográfica no significa, en cualquier caso, que estén libres de retos.

Los tienen. Y graves. Las tasas de fecundidad —el número promedio de hijos nacidos por mujer— de las mayores áreas urbanas muestran que tienen un problema alarmante: su escasa natalidad. Tan pocos bebés nacen que, al menos en 2020, en la mayoría de los casos el dato estaba en “números rojos”. El cantidad de pequeños por mujer no era suficiente para “reponer” la población.

¿Qué nos dicen las estadísticas? Las tablas elaboradas por Birth Gauge con datos de 2020 de City Population dejan algunas lecturas interesantes. El estudio analiza la tasa de fecundidad —TFR, por sus siglas en inglés— de las 39 mayores mega ciudades del planeta, las que acogen a más de 10 millones de personas. ¿Cuál es su primera conclusión, la más importante? Que su fecundidad está por debajo de 2 en el 79% de las áreas urbanas analizadas, por lo que las mujeres están teniendo menos de dos hijos en promedio, dato que no llega a la tasa de reemplazo.

Dicho de otra forma, no nacen niños suficientes para “tomar el relevo” de sus padres y madres. Lo ideal para una población, al menos a nivel demográfico, es que su promedio se sitúe por encima de 2,1. El número de mega áreas urbanas que cumplen ese requisito es incluso menor.

Table of fertility rates in the world's largest metropolitan areas. Only 6 of the world's 39 mega-urban regions (with a population greater than 10M) are above replacement level. pic.twitter.com/ly5Ww82yw1