Este profesor de Ghana no necesita ordenadores para enseñar 'Word', sólo una pizarra, tiza y ganas de cambiar el mundo

Internet (y el mundo) tiene un nuevo héroe. Se trata de Owura Kwadwo, quien es profesor en un colegio de Kumasi, Ghana, donde debido a las carencias ha tenido que improvisar para seguir adelante con su tarea de impartir conocimiento.

El mérito de Owura se basa en enseñar a los niños a usar Microsoft Word, el pequeño detalle es que el colegio no cuenta con un solo ordenador. Pero para este profesor eso no es un impedimento, sino una oportunidad para apoyarse en su talento y no rendirse.

Misión Imposible: profesor de informática sin ordenador

Hace unos días, Owura publicó en Facebook cuál era su método para que los niños aprendieran a usar Word sin estar frente a un monitor. Dicha publicación se esparció por todo el mundo rápidamente debido a la técnica tan inusual del profesor, pero muy efectiva.

Owura explicó que ha sido todo un reto ser profesor de informática en un colegio perteneciente a una comunidad agrícola rural de Kumasi, ya que dicho colegio carece de herramientas básicas para su tarea de enseñanza. Pero no sólo para la suya, sino también para la de varios de sus colegas quienes tienen que ingeniárselas para sacar adelante a los niños.

En el caso de Owura, el haber estudiado artes visuales le ha ayudado a explotar sus habilidades en el dibujo, con lo que le ha sido posible dibujar con tiza toda la interfaz de Word y explicarla paso a paso a sus estudiantes. Los niños deben copiar todo lo que hay en la pizarra para así poderse dar al menos una idea de lo que verán cuando estén ante un ordenador.

Pero no sólo se trata de dibujar y que los niños copien todo, ya que el profesor también se encarga de que entiendan lo que está enseñando antes de que termine la clase.

Por fortuna, la publicación de Owura ha servido para algo más que mostrar su método de enseñanza, ya que ha recibido mensajes de gente y compañías interesadas en donar equipo de computo para el colegio. Ha recibido tal cantidad de mensajes que tuvo que reenviarlos a otros colegios de la región que enfrentan el mismo problema.

Sin duda el trabajo de Owura es un ejemplo de perseverancia, pero también es un triste recordatorio de que aún hay muchas cosas por resolver en cuanto a educación y tecnología en varias regiones del mundo. Algo que hoy día es vital si es que se quiere ser competitivo en este mundo que evoluciona de forma vertiginosa.

