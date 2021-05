Este chaleco para motociclistas tiene airbag, pero dejará de funcionar si no pagas la suscripción

A diferencia de los conductores de coches, los motociclistas no tienen protección externa por parte de un chasis en caso de que haya un accidente. Es por ello que se suelen tomar diferentes medidas de protección como puede ser el casco, chaleco o rodilleras. En los últimos tiempo han salido incluso chalecos con airbags, aunque a veces no se activan si no se paga por ello.

Los chalecos con airbag no tienen mucho misterio. Se trata de chalecos con un sistema hinchable que se activa en cuestión de momentos en caso de necesidad. ¿Cuándo? Cuando los sensores conectados detectan que hay una caída o accidente. Un sistema inteligente que, literalmente, salva vidas.

Conectado a una app y mediante suscripción

Klim, que fabrica productos para motociclistas, tiene uno de los chalecos con airbag más peculiares del mercado, el Ai-1. Ai-1 es un chaleco con airbag inteligente. Está repleto de diferentes sensores y funciones que le permite detectar accidentes y mejorar su sistema de detección mediante actualizaciones por Wi-Fi.

El precio de Ai-1 es de alrededor de 400 dólares. Sin embargo, ese no es su precio final y real. Por 400 dólares compramos el chaleco y el módulo de detección de caídas IN&BOX. Una vez comprado el chaleco hay que conectarlo a una app de la compañía que nos permitirá hacer funcionar el chaleco. ¿Cómo? Pagando una suma extra que puede ser de 12 dólares mensuales, 120 dólares anuales o compra única de 399 dólares.

¿Qué pasa si no se realiza este pago? El airbag del chaleco simplemente no funcionará, ya que depende del módulo IN&BOX que no funciona si no hay pago realizado. Esto hace que el precio total del chaleco con airbag sea de 800 dólares. Sin embargo, en caso de escoger la opción por suscripción, si por alguna razón un pago no se realia correctamente o se deja de pagar, el airbag no funcionará en caso de accidente.

A pesar de todo, el fabricante dice que los usuarios tienen un período de gracia de 30 días para actualizar el método de pago antes de desactivar el chaleco. También indica que el chaleco tienen indicadores de luz para avisar si está listo para funcionar o no. Al final, la decisión de utilizarlo o no sin airbag es decisión del usuario.

Las suscripciones se han convertido en una tendencia en estos últimos años. Suscripciones para todo tipo de apps pero también para usar hardware ya adquirido, como el caso de este chaleco o el sistema de entretenimiento de coches BMW.

Vía | Vice