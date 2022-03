La era de los grandes rodeos: cómo las aerolíneas están operando sus vuelos internacionales sin cruzar Rusia

Entre las muchas y diversas consecuencias que se han derivado de la Guerra de Ucrania está la del cierre de espacios aéreos. Primero fue Ucrania la que cerró el suyo, y luego Europa y Estados Unidos prohibieron que aviones rusos cruzaran sus espacios aéreos. Rusia ha acabado haciendo lo mismo, y ahora ha prohibido que cualquier aeronave no rusa pueda entrar en su espacio aéreo.

Rusia, cada vez más aislada. Las medidas tomadas han hecho que las rutas tradicionales que seguían miles de vuelos cada día se vean modificadas debido al cierre de esos espacios aéreos. La situación ha provocado que por ejemplo un vuelo entre Moscú y Kaliningrado esté obligado a dar un rodeo enorme para llegar a destino. Lo mismo ocurre con los vuelos entre Bielorrusia y Kaliningrado. Los multimillonarios rusos y sus jets también lo están pasando mal.

Latest: Now that Poland 🇵🇱 Estonia 🇪🇪 Latvia 🇱🇻 and Lithuania 🇱🇹 have joined other nations in banning Russia from airspace, here’s the new, longer flight route for Russian jets flying between Moscow–Kaliningrad (the Russian province between Poland and Lithuania) 👇🏽 #WarInUkraine pic.twitter.com/BUUAg6cE99