El culebrón del megayate de Jeff Bezos al fin tiene solución (y no implica desmontar un puente histórico)

Jeff Bezos ha encargado el yate de vela más grande del mundo. Un capricho de estas características, además de costar una fortuna, ha sido el eje de unos cuantos dolores de cabeza. Debido a que había que desmontar un puente histórico para que la enorme embarcación pudiera llegar al Mar del Norte, Oceanco, la firma neerlandesa encargada de construirlo, se vio involucrada en una polémica entre el Ayuntamiento de Róterdam y los residentes de la ciudad.

Tras las amenazas de vandalismo, Oceanco había decidido retirar su propuesta para desmontar momentáneamente el puente de Koningshaven, también conocido como "De Hef". Pues se trata de un monumento histórico que, tras sufrir daños durante la Segunda Guerra Mundial, y después de su restauración, el ayuntamiento había prometido no volver a tocarlo. Entonces, la pregunta que quedaba en el aire era: ¿cómo llegaría el yate de Bezos al mar sin tocar el puente?

Oceanco launched the 127m/ 417ft three-masted schooner Y721 early this morning. The yacht left the shipyard in Alblasserdam for Rotterdam directly after her launch. Photos by @DutchYachting.

