El caos se forma en el aeropuerto de Gatwick al cancelarse los vuelos por el vuelo de dos drones (y no es la primera vez)

Los drones suelen ser más bien pequeños, los aviones de vuelos comerciales más bien grandes, pero esto no implica que los primeros no sean un peligro para los segundos. Lo último relacionado con esto ha sido el parón de vuelos en el aeropuerto de Gatwick, en Londres, ocasionado por la presencia de dos drones en la proximidad de la terminal.

Los vuelos empezaron a suspenderse ya la noche del miércoles a las 21:00 (GMT) tras advertir la presencia de los dos pequeños artefactos voladores. Pero los vuelos siguen con retrasos y cancelaciones al volverse a detectar su presencia horas después.

El aeropuerto emitía un comunicado en el que informaba de que la pista se había cerrado exactamente a las 21:03 del miércoles 19 de diciembre hasta las 3:01 de la madrugada del jueves 20 de diciembre (ambas hora local, GMT), y que al detectar de nuevo la presencia de drones se había tenido que volver a cerrar a las 3:45. Esto ha provocado la cancelación de numerosos vuelos, si bien algunos han sido desviados a otros aeropuertos (como París y Amsterdam), y que en estos momentos aún haya pasajeros esperando la salida de su vuelo retrasado.

Según informa The Guardian, Chris Woodroofe (jefe de operaciones del aeropuerto) ha pedido disculpas a los pasajeros tratando de transmitir el riesgo que implica la presencia de drones y también ciertos métodos para anularlos. Textualmente explicó que los drones no podían ser disparados porque esto implicaría un riesgo extra.

El suceso ha ocurrido precisamente en un momento en el que los aeropuertos registran más actividad, siendo fechas cercanas a las festividades navideñas. En este caso, según El Economista se estima que por este aeropuerto pasan unos 2,9 millones de personas por estas fechas.

Thursday 07.40: Flights to and from Gatwick remain suspended, due to drone activity. Please do not travel to the airport without checking with your airline first. We 're sorry for the inconvenience today, but the safety of our passengers and staff is our no.1 priority.