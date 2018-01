Así luce el lanzallamas de 600 dólares que (supuestamente) Elon Musk está por poner a la venta

¿Será broma? Hasta este momento no podemos asegurarlo ni desmentirlo, pero conociendo a Elon Musk todo puede ser posible. Todo parece indicar que la siguiente locura del CEO de Tesla, SpaceX, The Boring Company y Neuralink será vender lanzallamas, sí, lanzallamas reales bajo la marca de su compañía de túneles, Boring Company.

Muchos podríamos pensar que se trata de otra broma de Elon Musk y que está jugando con nosotros, pero sólo hay que recodar que todas las supuestas bromas de Elon han terminado en algo real, desde los cohetes reciclables, venta de gorras con autógrafos, hasta el envío de su Tesla Roadster a Marte. Así que la venta de lanzallamas tiene toda la pinta de que será realidad.

After 50k hats, we will start selling The Boring Company flamethrower

Sonaba a promesa descabellada, pero vamos, así ha sido Musk desde siempre. Elon Musk aseguraba que si vendía 50.000 gorras de The Boring Company, lo siguiente en el mercado sería un lanzallamas. Y así fue, para el 24 de diciembre, todas las gorras se habían vendido y el CEO nos garantizaba que los lanzallamas estaban en camino. Por supuesto todos lo consideramos una broma. Qué equivocados estábamos (una vez más).

Hats sold out, flamethrowers soon!

Durante esta semana, algunos hilos de Reddit descubrieron que ya estaba habilitada la URL "boringcompany.com/flamethrower", la cual solicitaba una contraseña. Pues después de varios intentos, uno de los redditors encontró que 'flame' era la contraseña y con ella se podía acceder a la preventa del lanzallamas de The Boring Company.

It was leaked a few days ago but they changed the password pic.twitter.com/wcMXZ0ARFk