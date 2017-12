El Tesla Roadster que irá a Marte está listo y Elon Musk nos lo muestra en todo su esplendor

Pues no, no era broma. Cuando Elon Musk dijo que enviaría un Tesla Roadster (SU Tesla Roadster) a Marte muchos creyeron que era una de sus bromas (y es que ya no sabemos cuando habla en serio). Pero hace unos momento acaba de publicar las primeras fotos del coche dentro del carenado del Falcon Heavy.

Porque además, dicho lanzamiento ya está listo y formará parte de la primera prueba de su cohete Falcon Heavy, la cual se llevará a cabo en algún momento de enero de 2018.

'Space Oddity' de David Bowie sonará a todo volumen

En la mañana de este viernes, se filtró en Reddit una foto que mostraba el Tesla Roadster montado sobre la base de fijación de carga (PAF), en ese momento se desató la locura en redes sociales donde algunos mencionaban que era falso. Pues Musk ha decidido poner fin a las especulaciones y está confirmando el hecho mostrando las siguientes imágenes.

"Un coche rojo para un planeta rojo", así es como Elon Musk nos muestra que no estaba jugando y hasta nos da detalles de lo que sucederá en las próximas semanas.

El Tesla Roadster será la carga de prueba del Falcon Heavy cuando haga su primer lanzamiento de prueba (claro, si no explota). Según Musk, la mayoría de las pruebas de cohetes usan bloques de hormigón o acero para simular la carga, pero esto es extremadamente aburrido para SpaceX (y para él), por lo que decidieron montar el superdeportivo de Tesla, propiedad de Musk.

La carga con el coche será enviada a Marte en una órbita elíptica que estará programada para tener una duración de mil millones de años (si es que no se desintegra antes). El coche, por supuesto, será ese flamante rojo cereza que vemos en las fotos para que haga juego con el planeta. Y para cerrar con broche de oro, los altavoces estarán programados para tocar en bucle 'Space Oddity' de David Bowie a todo volumen.

Ahora sí, estamos sin palabras.

