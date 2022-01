Andorra se ha instalado en los DDoS: lleva ya tres ataques con el boicot a varios streamers españoles

Cuarto día, tercer hackeo. Andorra empieza a familiarizarse con el concepto DDoS, los ataques distribuidos de denegación de servicio. La operadora de telecomunicaciones del principado acaba de informar a través de Twitter de un nuevo caso de DDoS que está afectando al servicio de parte de sus clientes. La incidencia llega tras otras similares registradas el viernes y el sábado.

“La red de Internet está sufriendo nuevamente un DDoS. Por este motivo, algunos usuarios pueden tener dificultades para navegar por Internet”, detalla Andorra Telecom, que asegura estar trabajando en la incidencia para “mitigarla” lo antes posible. En los anteriores casos la operadora informó de la resolución del problema pasadas varias horas, lo que no evitó que acabase boicoteando la participación de algunos de los streamers más conocidos de habla hispana en un torneo online.

El primer ataque se registró el viernes a última hora, hacia las ocho de la tarde, coincidiendo con la celebración de los “Squid Games”, un torneo que arrancó el miércoles pasado con un interesante punto de partida: 147 afrontaban pruebas inspiradas en “El juego del calamar” para hacerse con un premio de 100.000 euros. De repente, y sin que los usuarios supiesen por qué, los streamers que jugaban desde Andorra dejaron de retransmitir en Twitch. Entre quienes estaban en la partida destacan caras tan populares como Auronplay, El Rubius o TheGrefg. Minutos después de las diez, la compañía explicaba en Twitter que “la red de Internet estaba sufriendo un ataque DDoS”. La servicio quedaba "estabilizado" aproximadamente media hora más tarde.

⚠️ La xarxa d’internet està patint NOVAMENT un atac de denegació de servei (DDoS). Per aquest motiu, alguns usuaris podeu tenir dificultats per navegar per internet. Ho estem mitigant.