El ambicioso proyecto que busca construir el primer hotel dentro de un acantilado con piscina suspendida sobre un fiordo noruego

Los proyectos arquitectónicos que buscan desafiar lo establecido no son nuevos, pero siempre es fascinante echar un vistazo a lo que las mentes son capaces de diseñar con miras a hacerlo realidad, o al menos tener una base para un proyecto que pueda ver la luz.

Este es el caso del Estudio de Diseño Arquitectónico Hayri Atak, que nació en 2017 y está ubicado en Estambul, Turquía, quien nos propone un asombroso hotel boutique situado en el borde del acantilado Preikestolen, en Noruega, a 604 metros de altura. Uno de sus atractivos sería una piscina suspendida y transparente que nos ofrecería la sensación de estar volando sobre la belleza del fiordo.

Un concepto que busca unificar la belleza de la naturaleza con el lujo y confort

La idea es que el hotel se construya como una extensión del propio acantilado, según el estudio, buscarán al máximo respetar la zona y basarse en materiales naturales para así unificar todos los elementos del entorno. Por ello se habla de energía renovable, sistemas de captación y reciclaje de agua. Vamos, que ahora mismo su estrategia es poder vender la idea.

El hotel sería pequeño con apenas cuatro plantas inferiores, tres de ellas servirían para alojar nueve habitaciones y en la última planta encontraríamos un restaurante, el lobby y la piscina. Todas las habitaciones contarían con un balcón curvado que se elevaría sobre el precipicio para ofrecer un vista impresionante del fiordo noruego.

Pero si la vista desde el balcón de la habitación no fuese suficiente, se buscaría tener una piscina larga y estrecha que se extendería a lo largo y sobresaldría del mismo acantilado como un puente suspendido. El suelo de esta piscina sería de cristal y permitiría tener vistas privilegiadas de los fiordos y montañas circundantes.

En la parte superior del acantilado se contaria con un mirador diseñado para recibir a los huéspedes y serviría para ofrecer un primer vistazo de lo que tendría el hotel. Aquí también estaría la entrada y la zona de parking.

El proyecto está apenas en las primeras etapas de planificación y por el momento no hay garantía de que se haga realidad, pero según el arquitecto Hayri Atak, ya hay algunas personas interesadas en invertir en el proyecto para hacerlo realidad. Y como al parecer el dinero no será un problema, lo siguiente será obtener los permisos de construcción, una tarea que, prevén, no será nada sencilla.