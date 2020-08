Sky desactivará las Sky TV Box el 29 de septiembre: no se podrá usar ni para ver YouTube en la tele

A finales de julio Sky confirmaba su cierre definitivo en España. El servicio de streaming de contenido dejará de estar operativo a partir del 1 de septiembre, pero no será lo único que deje de funcionar. La compañía, a través de su web, ha confirmado que el Sky TV Box, el "desco" de Sky, también será desactivado y quedará completamente inutilizado.

Se trata de una decisión un tanto polémica. El Sky TV Box no solo es un dispositivo operativo en el que se puede usar las apps de Facebook, Vimeo o YouTube, entre otras, para ver contenido en una televisión no inteligente, sino que no se incluía con la suscripción. Era una TV Box que el usuario tenía que comprar por separado y que Sky dejará completamente inservible sin motivo aparente.

29 de septiembre, el adiós definitivo

Sky explica en su web que los usuarios podrán seguir viendo contenido de Sky en la Sky TV Box hasta el 31 de agosto, si bien la app dejará de funcionar a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, exponen que la Sky TV Box estará activa hasta el 28 de septiembre y que, hasta entonces, se podrán seguir usando las apps disponibles en ella. Será a partir del 29 de septiembre cuando "no será posible utilizarla, ya que será desactivada".

La compañía recomienda seguir las "recomendaciones de reciclaje de residuos electrónicos de tu ciudad para reciclar correctamente tu Sky TV Box", pero no dan otras alternativas a los usuarios. El Sky TV Box está basado en la plataforma de Roku y usa el sistema operativo Roku OS, que a su vez está basado en Linux, por lo que una opción sería liberar el código del firmware y dar opciones de desarrollo a la comunidad.

"A partir del 29 de dicho mes, no será posible utilizarla [la Sky TV Box], ya que será desactivada"

El problema reside en que no era un dispositivo incluido en la suscripción, sino que debía ser comprado aparte por 25 euros (aunque solía haber promociones para conseguirlo más barato). Es un TV Box que pertenecía al usuario y que la compañía deja obsoleto con su marcha. Sobre si es posible evitarlo desconectando el dispositivo de la red, en cuyo caso quedaría inservible salvo para conectarle un USB, no se sabe nada. Tampoco se sabe si la firma lo hará de forma remota llegado el momento o si hay algún código instalado en el firmware que vaya a desactivar el dispositivo el 29 de septiembre.

Sonos fue objeto de crítica por algo similar hace algunos meses, ya que su programa de reciclaje suponía brickear el dispositivo, aunque fuese completamente funcional. Tras las quejas por parte de la comunidad, la compañía decidió dar marcha atrás y dejar el dispositivo en funcionamiento. En el caso de Sky, parece que no hay vuelta atrás y la única opción va a ser reciclar el dispositivo. En este mapa de la Fundación ECOLEC se pueden encontrar varios puntos limpios repartidos por toda España en los que desechar correctamente los Sky TV Box.

Vía | Banda Ancha

Más información | Sky