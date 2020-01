El "modo reciclaje" de Sonos: dejar un dispositivo funcional inutilizado a cambio de un 30% de descuento

El pasado mes de octubre, Sonos activaba un programa de intercambio por el cual los usuarios podían devolver su viejo dispositivo y comprar uno nuevo con un 30% de descuento aplicado. Este proceso, una vez iniciado, ponía a los productos compatibles con el programa en "modo reciclaje", un proceso irreversible y que, de acuerdo a la web oficial de Sonos, no se puede revertir.

Ralph Waldo, que trabaja reciclando productos electrónicos, dio la voz de alarma a través de su perfil de Twitter, donde muestra que recibió cinco dispositivos Sonos Play:5 que estaban usados pero en buenas condiciones. "Podrían ser fácilmente reusados", afirma Waldo, aunque "la persona que los recicló los puso en modo reciclaje". Así, los gadgets quedan completamente inutilizados, y sí, se pueden reciclar (algo que implica un consumo de energía), pero nada de reusarlos, regalarlos a un familiar o venderlos.

Para entender qué está sucediendo debemos saber cómo funciona el programa de intercambio (Trade Up). Los productos compatibles son el Sonos Play:5, Connect y Connect: Amp. Si queremos obtener el 30% de descuento, hay que tener los dispositivos conectados y enchufados a la corriente y seleccionarlos accediendo a nuestra cuenta de Sonos desde la app móvil.

Cuando se selecciona el dispositivo, la app les "induce" un modo reciclaje que los desactiva permanente tras una cuenta atrás de 21 días. Acto seguido, se recibe un descuento del 30% por cada producto reciclado. En palabras de Sonos:

"Cuando reciclas un producto Sonos elegible, eliges desactivarlo permanentemente. Una vez que confirmes que deseas reciclar tu producto, la decisión no se puede revertir. La desactivación ocurre 21 días después de que elijas reciclar el producto Sonos. La cuenta regresiva de 21 días no se puede cancelar. También puedes optar por desactivar el producto inmediatamente en la sección "Sistema" de la pestaña "Configuración".

Esta es la única forma de recibir el descuento y, según Sonos, "creemos que es la decisión correcta hacer del reciclaje una condición de esta oferta. Llevar tu dispositivo a una instalación local de reciclaje electrónico certificada es el medio de eliminación más ecológico". Aclaran que "estos dispositivos están desactivados permanentemente y no se pueden revender".

No podemos olvidar que reciclar permite disminuir el uso de materias primas para elaborar nuevos productos, reduciendo a su vez las emisiones asociadas, pero reusar le da una segunda vida al producto. Por ponerlo en contexto y dar un ejemplo, las latas de aluminio de los refrescos se pueden reciclar para hacer nuevas latas, evitando así utilizar el 95% de la energía que se emplearía en fabricar el material primario (la bauxita), pero hay un 5% de energía que sí se tiene que consumir.

La empresa ha emitido un comunicado a The Verge explicando su posición y el motivo de inutilizar un dispositivo funcional. Lo reproducimos a continuación. Desde Xataka también nos hemos puesto en contacto con Sonos para ampliar la información y actualizaremos este texto cuando recibamos respuesta:

"La realidad es que estos productos más antiguos carecen de la potencia de procesamiento y la memoria para soportar las experiencias modernas de Sonos. Con el tiempo, la tecnología progresará en formas en que estos productos no pueden adaptarse. Para algunos propietarios, estas nuevas características no son importantes. En consecuencia, pueden elegir no participar en el programa Trade Up.

Pero para otros propietarios, es importante tener dispositivos Sonos modernos capaces de ofrecer estas nuevas experiencias. Por lo tanto, el programa Trade Up es un camino asequible para que estos propietarios lo actualicen. Para aquellos que optan por intercambiar a nuevos productos, creemos que la acción más responsable fue no presentarlos a los nuevos clientes que pueden no tener el contexto de ellos como productos de más de 10 años, y que también pueden no ser capaces de brindar la experiencia de Sonos que esperaban".