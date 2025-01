Esta cápsula vale una pasta, tiene 20 altavoces y jugar sentado en ella es una experiencia alucinante. La he probado

Pasear por los halls del CES 2025 es, además de un excelente ejercicio de cardio, una oportunidad para descubrir cosas y productos de lo más variopintos. Es, sin duda, de las actividades más divertidas que puedes hacer en la mayor feria de tecnología de consumo del mundo, sobre todo cuando descubres una cápsula individual con 20 altavoces para sentarte, aislarte del mundo y jugar o ver películas de una forma nunca vista. El nombre de esta cápsula es XEO POD y sí, la hemos probado.

Es grande, sí, pero ojalá tener espacio. La idea del XEO POD es que puedas montar tu propio sistema unipersonal de audio inmersivo en un espacio relativamente... grande. Pensemos, por ejemplo, en un salón o una habitación dedicada sola y exclusivamente a jugar o ver películas, porque no parece demasiado factible mover el dispositivo de un lado a otro (aunque lo mismo añadiendo unas ruedas a las patas...).

XEO POD | Imagen: Xataka

El XEO POD es, básicamente, una cápsula de acabado minimalista y elegante compuesto por 20 caras triangulares. Se siente sorprendentemente robusto y, cuando estás sentado en el interior, no da la sensación de que se mueva más de la cuenta o sea inestable. Más bien todo lo contrario. El asiento es, de hecho, sorprendentemente cómodo y está ligeramente reclinado. Si me preguntas a mí, lo único que me haría falta para poder pasarme horas y horas aquí dentro sería algo para mantener las piernas en alto y una mesita auxiliar al lado.

En la web de la empresa parece que esa mesita se puede añadir, pero yo no la vi puesta en las demos que había en el CES.

Interior del XEO POD | Imagen: Xataka

Es espacioso, sí | Imagen: Xataka

El interior es bárbaro. Cuando me senté en la cápsula, que está lo suficientemente abierta para que no tengas obstáculos en el campo de visión, pude notar que el interior es muy premium y está lleno de sorpresas. En cada una de las caras hay un altavoz, de manera que tenemos un conjunto de 20 altavoces y 15 canales que conforman un sistema 9.2.4. Luego volveremos a esto. Además, dispone de un sistema de iluminación dinámica compatible con Windows 11 que aporta inmersión y estética a la cápsula.

Knob de control | Imagen: Xataka

Otros detalles son un sistema háptico que lamentablemente no pude probar, un sistema de ventilación para mantener el interior aireado (viviendo en Córdoba y con lo cómodo que es, esto me parece del todo necesario) y un knob a la derecha que nos permite controlar el volumen, la fuente de señal, la vibración, el flujo de aire y la posición del asiento. Todo está pensado para que puedas gestionar y controlar todo sin tener que levantarse.

¿Cómo funciona? El pod se conecta a la televisión (o la consola, gafas de realidad virtual, PC de sobremesa, etc.) a través de interfaces HDMI y USB-C. La imagen se proyecta en el televisor, pero el sonido sale por los 20 altavoces del pod. Este sistema multicanal permite, en los contenidos que así lo permitan, sumergirse de lleno en la acción, saber de dónde viene cada sonido y distinguir perfectamente los elementos que componen la escena sonora. Dynaudio ha hecho su parte en este sentido y la experiencia es brutal.

Imagen | Xataka

Pude jugar una partida a 'Warhammer 40.000: Space Marine 2' y aluciné con el sonido. No solo podía conocer la ubicación de cualquier enemigo con solo prestar atención al sonido, sino que los disparos, las voces y los ataques tenían semejante pegada que me dejaron pegado al asiento. Cierto es que el ambiente no era el óptimo (en mitad de un hall del Convention Center de Las Vegas, rodeado de gente mientras tomaba notas...), pero bien podría imaginarme cómo tiene que ser la experiencia de jugar a un shooter en un dispositivo como este.

Posteriormente, pasé a ver una escena de 'Ready Player One', concretamente la de la carrera. La experiencia fue sobresaliente. Si con el videojuego podía saber qué estaba pasando en todo momento gracias al sonido, en la película prácticamente podía sentir cómo los coches pasaban de un lado a otro, cómo la explosión sucedía en una zona de la pantalla y se iba desplazando hacia otra, la ubicación de las personas que hablaban con extrema precisión... Son 20 altavoces funcionando en armonía, en algo tiene que notarse.

Imagen | Xataka

Dos problemas. El dispositivo en sí es espectacular. ¿Sabes ese producto que dices "uf, si no fuera pobre y tuviera espacio..."? Pues ese es el XEO POD. La experiencia en su interior es brutal, de las mejores que he probado, pero tiene dos problemas. El primero es, evidentemente, la postura. Aunque me parece extremadamente cómodo para jugar con un mando, no me veo jugando con teclado y ratón. Me faltaría una especie de módulo con forma de mesa para poder colocarlos a la altura y distancia correctas (o no, porque entonces no se me saca de aquí dentro ni con agua caliente).

El segundo es el precio. El dispositivo no se ha lanzado todavía, pero desde la empresa me comentaron que tienen planes para hacerlo a finales de 2025. Hasta aquí todo bien. La cosa es que estamos hablando de un producto de 10.000 dólares, por lo que se queda fuera del alcance de la inmensa mayoría de usuarios. No es solo una cuestión de espacio, sino de cartera. En cualquier caso, no es un producto que aspire a conquistar los hogares del gamer medio, sino un dispositivo premium de lujo para cierto público selecto al cual no pertenecemos la mayoría de mortales.

Desgraciadamente.

