Este tatuaje no duele, lo he elegido desde el móvil y me lo ha hecho una impresora en un segundo: así funciona Prinker

Tener un tatuaje es de esas cosas que siempre he querido. Tengo muy claro lo que quiero, dónde lo quiero y cómo lo quiero, pero siempre me frena lo mismo: el posible dolor. Tengo una tolerancia bastante baja al dolor y la idea de estar un rato recibiendo pinchazos en la piel, llámame loco, no me atrae. Así pues, es normal que un dispositivo como Prinker me llame la atención y no fue hasta la semana pasada, durante el CES 2025, que tuve ocasión de probarlo.

¿Prink... qué? Prinker. Ese es el nombre que recibe este peculiar dispositivo que es, a todos los efectos, una impresora de tinta cosmética. La idea es sencilla. En lugar de que una aguja esterilizada penetre en nuestra piel e inyecte la tinta en la dermis varias veces por segundo, esta máquina imprime tinta cosmética de forma superficial. El tatuaje queda genial, no tiene margen de error, y por supuesto, es temporal.

¿Cómo funciona? La impresora, que puede imprimir en negro o a color, funciona mediante unos cartuchos con tintas especiales, dermatológicamente probadas y conforme a la directiva CE 1223/2009 (regulación de los productos cosméticos, PDF disponible aquí). El tatuaje lo elegimos desde el móvil (la conexión se hace mediante Bluetooth) a través de una aplicación y, según la empresa, es posible utilizar cualquier imagen. No obstante, hay límites: 2,5 centímetros de ancho y cien centímetros (!!) de largo.

La prueba. Para imprimir el tatuaje, lo primero es pulverizar un imprimador transparente para que la tinta se adhiera bien. Esto es clave, ya que es lo que garantiza que el tatuaje dure hasta tres días. Pasados unos diez segundos y una vez hemos elegido el diseño en la app del móvil, basta con pasar la impresora sobre la piel. Por algún motivo, pensaba que el operador iba a apretar el dispositivo contra mi brazo, pero no. La pasada es muy ligera, rápida y el tatuaje se imprime en apenas un segundo.

Para el caso, servidor se "tatuó" unos planetas en negro y un corazón pixelado a color y el resultado es, cuanto menos, pintón. No tiene la viveza de un tatuaje recién hecho, sino que recuerda más a un tatuaje antiguo, pero a simple vista luce bastante bien. Es solo cuando te acercas cuando te das cuenta de que es una impresión.

Los cuidados posteriores. Si alguno tiene un tatuaje, sabrá que los primeros días hay que cuidarlo con esmero, limpiarlo con jabón suave y agua tibia, mantener la zona hidratada, no sudar demasiado, no exponerlo al sol, en fin, un ritual. Este no. Basta con dejarlo al aire libre diez segundos para que seque bien y luego puedes ponerte la sudadera encima, tocarlo y hasta mojarlo ligeramente sin que el desgaste se note. Lo llevé puesto durante unas cuantas horas en las que estuve caminando sin parar en el CES, rozando el "tatuaje" con la ropa y sudando un poco y al llegar al hotel estaba impoluto.

¿Y cómo se quita? Con agua, jabón de manos y algo de paciencia. El tatuaje aguanta bastante, pero nada que una pastilla de jabón o una mano enjabonada y una buena ducha no puedan quitar. Ese es el problema, claro. Aunque, sobre el papel, el tatuaje aguanta hasta tres días, la realidad es que al enjuagarnos en la ducha seguramente nos lo acabemos quitando total o parcialmente. ¿Lo bueno? Que basta con imprimirlo de nuevo...

... si nos lo podemos permitir. Porque sí, Prinker es muy llamativo, pero también caro. La impresora cuesta cerca de 200 euros euros e incluye el cargador, una botella de imprimador y un cartucho de tinta negra (500 impresiones). El modelo a color, con tintas negras y de color (1.000 impresiones), cuesta 247 euros. Y los consumibles son también caros: 100 euros la tinta negra y 128 euros la tinta a color, en ambos casos con un bote de imprimador incluido.

Es un producto lejos del alcance de muchos usuarios y que deja claro su gran vocación B2B. Si, se puede comprar a nivel usuario, pero realmente es más fácil imaginar su uso en grandes eventos y festivales, por ejemplo. Pero sea como fuere, verlo en funcionamiento es bastante curioso y el resultado, sin duda, llamativo.

