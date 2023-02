A los gamers les encanta poner luces RGB en sus PC: pronto podrán controlarlas desde Windows 11

Microsoft prepara una nueva opción de personalización que permitirá a los usuarios —y sobre todo, a los gamers— controlar la iluminación RGB de sus componentes y periféricos desde un menú especial de su herramienta de Configuración.

Esta característica unificaría esos procesos de personalización de la iluminación RGB: normalmente se usan distintas utilidades de fabricantes como Razer o Logitech para establecer esas preferencias, pero en Microsoft quieren ofrecer también su propio menú para controlar todas esas opciones.

La característica parece estar en desarrollo a nivel interno y fue filtrada por un usuario al que le apareció esta opción en una de las compilaciones preliminares de Windows 11.

New settings for device lighting make an appearance in build 25295. Is this the beginning of the end for low quality RGB gamer gear apps? 🎮 The spec for this is from 2018 and references to the feature have been around for years. Not cancelled after all 🥳https://t.co/oG4JbKsoeB pic.twitter.com/bMtxCH8REo