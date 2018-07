Surface Go: se filtran todos los detalles e imágenes del nuevo portátil "asequible" de Microsoft

Llevamos varios meses escuchando el rumor de que Microsoft está preparando el lanzamiento de un Surface "low-cost", con el que buscarían competir contra el nuevo iPad "asequible" que apareció este año y que está centrado en el mercado educativo. Hoy Microsoft dejó entrever, a través de un tweet, que este nuevo Surface está a la vuelta de la esquina, tanto así que se acaban de filtrar todos los detalles previo a su lanzamiento y hasta su nombre: Surface Go.

Where will Surface go next? pic.twitter.com/9lz3MJmBAT