El nuevo Chuwi LarkBox parece un adaptador de corriente, pero será un miniPC al completo con Windows 10

El fabricante chino Chuwi es conocido por PCs, ultraportátiles y convertibles con una relación precio/prestaciones realmente notable, y sus responsables están ahora preparando la salida de un producto singular al que han bautizado como Chuwi LarkBox.

En Chuwi solo han compartido un tuit con un mensaje claro: "Cuando pensabas que tu PC no podía ser más pequeño". La imagen revela un pequeño dispositivo que se parece más al adaptador de corriente de nuestros móviles o portátiles, pero que en su interior integrará todos los componentes de un diminuto miniPC basado en Windows 10.

Poco más se sabe del Chuwi LarkBox, y en Chuwi solo han querido añadir que estará gobernado por un Intel Celeron N4100, un procesador de la familia Gemini Lake que se lanzó a finales de 2017.

