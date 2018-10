Superscreen y el peligro de Kickstarter: más de 18.000 personas afectadas, 2,5 millones de dólares estafados

En marzo de 2017 hablábamos en Xataka de Superscreen, un proyecto que triunfó en Kickstarter superando de largo su objetivo de financiación. Más de 18.000 personas apostaron por la empresa, que logró recaudar más de 2,5 millones de dólares para poner en marcha su proyecto.

Ahora todas esas personas se han quedado sin su SuperScreen y sin su dinero. La empresa responsable del proyecto, Trascendent Design, ha anunciado año y medio después que abandona el desarrollo y que no ofrecerá reembolsos a los usuarios. Este es otro ejemplo del peligro que existe en dar dinero por productos que ni siquiera existen, y no es la primera vez que Kickstarter es protagonista de estas estafas.

Se suponía que Superscreen iba a ser tableta que actuaría como "segunda pantalla" para tu smartphone. Esa tableta se convertía en "espejo" del móvil y mostraba todo lo que mostraba el smartphone, lo que parecía interesante para poder disfrutar de contenidos con una diagonal de pantalla mucho mejor y sin apenas latencia.

